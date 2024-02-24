طقس بداية الأسبوع.. تحذير من تقلبات جوية وأمطار ورياح متربة على الرياض وهذه المناطق

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حذر خبراء الطقس من تقلبات جوية وأمطار متوقعة، ابتداءً من اليوم السبت، على الرياض وعدد من مناطق المملكة.





تقلبات جوية تؤثر على محافظات الرياض



طقس بداية الأسبوع



أمطار تشمل العديد من مناطق المملكة



خريطة الأمطار المتوقعة السبت



رياح نشطة تسبب موجات غبارية



انخفاض في درجات الحرارة



وعلى حسابها في منصة "إكس"، أعلنت أمانة منطقة الرياض، أن العاصمة الرياض وبعض المحافظات متوقع أن تشهد حالة مطرية خفيفة.وأوضحت أن الحالة المطرية متوقعة ابتداءً من اليوم السبت، مطالبة بضرورة أخذ الحيطة والحذر.وعن طقس بداية الأسبوع، توقع الخبراء بـ "طقس العرب" تقلبات جوية تشمل العديد من مناطق المملكة تتمثل بفرص هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة، تتركز في المناطق الشمالية، بالإضافة إلى نشاط في الرياح السطحية والتي تتسبب بالعواصف الغُبارية في مناطق عِدّة بما فيها الرياض.ويُتوقع بمشيئة الله أن يقترب من شمال شرق المملكة مُنخفض جوي في طبقات الجو العالية تدريجيًا يوم السبت، بالتزامن مع تدفق للرطوبة المدارية من الجنوب، بحيث تنشأ أحوال جوية غير مُستقرة، يرافقها ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة على أجزاء عدة من شمال ووسط المملكة.وتبدأ فرص الأمطار بدءًا من أجزاء من منطقة تبوك مع ساعات ليل الجمعة، وتمتد تدريجيًا صباح السبت لمنطقة الجوف، وتِباعًا نحو الحدود الشمالية، وتكون هذه الأمطار مُتفرقة الطابع في أغلبها، ولكن قد تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة ويصحبها حدوث الرعد في حينها.ويُحتمل أن تمتد بعض الهطولات المطرية لاحقاً بعد ظهر السبت والمساء لأجزاء من منطقتي حائل والقصيم خاصة الشمالية والشرقية منهما، بالإضافة إلى شمال المنطقة الشرقية وحفر الباطن، وقد تكون غزيرة على أجزاء من المُحافظة في بعض الأوقات.ولا يُستبعد أن تطال بعض السُحب الماطرة بشكل مُتفرق للغاية فجر وصباح الأحد أجزاء من وسط المنطقة الشرقية.كما يُتوقع أن تنشط الرياح السطحية الشمالية الشرقية على أجزاء واسعة من شرق ووسط المملكة وتتسبب بإثارة الأتربة والغبار، وتصل إلى حد تشكل العواصف الغبارية في منطقة الرياض خاصة بما فيها العاصمة، والتي تؤدي إلى تدني لافت ورُبما شبه انعدام لمدى الرؤية الأفقية خاصة مع ساعات المساء والليل من يوم السبت.وتتسبب الكتلة الهوائية الباردة المُندفعة من الشمال الشرقي بهبوط ملموس في درجات الحرارة بدءًا من المناطق الشمالية، وذلك يوم السبت، وسُرعان ما تمتد للمنطقتين الوسطى والشرقية الأحد والاثنين وتشمل بذلك العاصمة الرياض.