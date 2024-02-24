السبت، 14 شعبان 1445 ، 24 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

طقس بداية الأسبوع.. تحذير من تقلبات جوية وأمطار ورياح متربة على الرياض وهذه المناطق

8978978خ
تقلبات جوية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذر خبراء الطقس من تقلبات جوية وأمطار متوقعة، ابتداءً من اليوم السبت، على الرياض وعدد من مناطق المملكة.

تقلبات جوية تؤثر على محافظات الرياض اضافة اعلان

وعلى حسابها في منصة "إكس"، أعلنت أمانة منطقة الرياض، أن العاصمة الرياض وبعض المحافظات متوقع أن تشهد حالة مطرية خفيفة.
وأوضحت أن الحالة المطرية متوقعة ابتداءً من اليوم السبت، مطالبة بضرورة أخذ الحيطة والحذر.

طقس بداية الأسبوع

وعن طقس بداية الأسبوع، توقع الخبراء بـ "طقس العرب" تقلبات جوية تشمل العديد من مناطق المملكة تتمثل بفرص هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة، تتركز في المناطق الشمالية، بالإضافة إلى نشاط في الرياح السطحية والتي تتسبب بالعواصف الغُبارية في مناطق عِدّة بما فيها الرياض.

أمطار تشمل العديد من مناطق المملكة

ويُتوقع بمشيئة الله أن يقترب من شمال شرق المملكة مُنخفض جوي في طبقات الجو العالية تدريجيًا يوم السبت، بالتزامن مع تدفق للرطوبة المدارية من الجنوب، بحيث تنشأ أحوال جوية غير مُستقرة، يرافقها ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة على أجزاء عدة من شمال ووسط المملكة.
وتبدأ فرص الأمطار بدءًا من أجزاء من منطقة تبوك مع ساعات ليل الجمعة، وتمتد تدريجيًا صباح السبت لمنطقة الجوف، وتِباعًا نحو الحدود الشمالية، وتكون هذه الأمطار مُتفرقة الطابع في أغلبها، ولكن قد تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة ويصحبها حدوث الرعد في حينها.

خريطة الأمطار المتوقعة السبت

ويُحتمل أن تمتد بعض الهطولات المطرية لاحقاً بعد ظهر السبت والمساء لأجزاء من منطقتي حائل والقصيم خاصة الشمالية والشرقية منهما، بالإضافة إلى شمال المنطقة الشرقية وحفر الباطن، وقد تكون غزيرة على أجزاء من المُحافظة في بعض الأوقات.
ولا يُستبعد أن تطال بعض السُحب الماطرة بشكل مُتفرق للغاية فجر وصباح الأحد أجزاء من وسط المنطقة الشرقية.

رياح نشطة تسبب موجات غبارية

كما يُتوقع أن تنشط الرياح السطحية الشمالية الشرقية على أجزاء واسعة من شرق ووسط المملكة وتتسبب بإثارة الأتربة والغبار، وتصل إلى حد تشكل العواصف الغبارية في منطقة الرياض خاصة بما فيها العاصمة، والتي تؤدي إلى تدني لافت ورُبما شبه انعدام لمدى الرؤية الأفقية خاصة مع ساعات المساء والليل من يوم السبت.

انخفاض في درجات الحرارة

وتتسبب الكتلة الهوائية الباردة المُندفعة من الشمال الشرقي بهبوط ملموس في درجات الحرارة بدءًا من المناطق الشمالية، وذلك يوم السبت، وسُرعان ما تمتد للمنطقتين الوسطى والشرقية الأحد والاثنين وتشمل بذلك العاصمة الرياض.

اقرأ أيضا

يوم التأسيس.. قصة العلم السعودي الذي لا يُنكس أبدًا وعقوبة إهانته

يوم التأسيس.. الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى.. منارة للعلم والمعرفة (صور)

ما الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني السعودي؟

أين تقضي إجازة يوم التأسيس؟.. أفضل الحدائق والمنتزهات لاصطحاب أسرتك إليها

بعد انخفاض أسعاره.. ما أهم أنواع البصل في المملكة؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

7768678 1:21 م الخميس، 15 فبراير 2024

شاهد بردية تبوك.. كأنك في أوروبا (فيديوهات وصور)

GGG0mTDXcAAgdJq 2:05 م الثلاثاء، 13 فبراير 2024

عاجل.. أمطار ورعود وعواصف.. توقعات الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة

ث545645 2:13 ص السبت، 10 فبراير 2024

متحدث الأرصاد يكشف أسباب اقتراب جازان من المناخ الاستوائي الماطر طوال العام

2300886-709907990 12:20 م الخميس، 08 فبراير 2024

الرابع أشدها خطورة.. تعرف على تصنيفات مراحل الإنذار بالأرصاد