الرابع أشدها خطورة.. تعرف على تصنيفات مراحل الإنذار بالأرصاد

أ أ

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الخطورة والأمان المترتبة على تصنيفات مراحل الإنذار المعتمدة.





تصنيفات مراحل الإنذار المبكر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، تصنيفات مراحل الإنذار المبكر الأربعة، وهي:

المرحلة الأولى - التنويه

يتطلب رفع درجة التأهب والاستعداد.





المرحلة الثانية - الإنذار الأصفر



المرحلتان الثالثة والرابعة وهما الإنذاران البرتقالي والأحمر



نبذة عن المركز



البرامج والمراكز الإقليمية



وأضاف أن المرحلة التالية تشمل الإنذار الأصفر الذي يعني احتمال تأثر المنطقة بظاهرة جوية، وأنه يتم إصداره قبل 6 إلى 12 ساعة فأكثر من تأثير الظاهرة الجوية.وأضاف أن المرحلتين الثالثة والرابعة هما الإنذاران البرتقالي والأحمر، وتعنيان احتمال تأثر المنطقة بظاهرة جوية، ويجب معها أخذ الحيطة والحذر، ويتم إصدارهما قبل 6 إلى 12 ساعة فأكثر من تأثير الحالة.ويُعنى المركز بمراقبة الظواهر الجوية وإصدار التوقعات؛ لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات من خلال منظومة تقنية وعملية متكاملة، وفقًا للمعايير الدولية في مجال الأرصاد، والعمل على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة، وكذلك ترشيد استخدامها من منطلق توفير الاحتياجات الفعلية لحماية الأجيال الحالية، من خلال عدة برامج، منها:1 - المركز الإقليمي للتغير المناخي.2 - البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب.3 - المركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الرملية.