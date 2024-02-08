الرابع أشدها خطورة.. تعرف على تصنيفات مراحل الإنذار بالأرصاد

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كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الخطورة
والأمان المترتبة على تصنيفات مراحل الإنذار المعتمدة.
تصنيفات
مراحل الإنذار المبكروأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، تصنيفات مراحل الإنذار المبكر الأربعة، وهي:
المرحلة الأولى - التنويه
يتطلب رفع درجة التأهب والاستعداد.
المرحلة الثانية - الإنذار
الأصفر وأضاف
أن المرحلة التالية تشمل الإنذار الأصفر الذي يعني احتمال تأثر المنطقة بظاهرة
جوية، وأنه يتم إصداره قبل 6 إلى 12 ساعة فأكثر من تأثير الظاهرة الجوية.
المرحلتان
الثالثة والرابعة وهما الإنذاران البرتقالي والأحمروأضاف
أن المرحلتين الثالثة والرابعة هما الإنذاران البرتقالي والأحمر، وتعنيان احتمال
تأثر المنطقة بظاهرة جوية، ويجب معها أخذ الحيطة والحذر، ويتم إصدارهما قبل 6 إلى
12 ساعة فأكثر من تأثير الحالة.
نبذة
عن المركزويُعنى
المركز بمراقبة الظواهر الجوية وإصدار التوقعات؛ لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات
من خلال منظومة تقنية وعملية متكاملة، وفقًا للمعايير الدولية في مجال الأرصاد، والعمل على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة، وكذلك ترشيد استخدامها
من منطلق توفير الاحتياجات الفعلية لحماية الأجيال الحالية، من خلال عدة برامج،
منها:
البرامج
والمراكز الإقليمية1 -
المركز الإقليمي للتغير المناخي.
2 - البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب.
3 - المركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الرملية.