الإثنين، 22 رمضان 1445 ، 01 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمطار وتقلبات جوية.. السيول الهادرة أخفت المزارع وجرفت المركبات بعدة مناطق (فيديو)

453ف
سيول جارية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بسيول قوية تجري كالأنهار، وتجرف كل ما يأتي أمامها، وأمطار غزيرة وشلالات متدفقة، تستمر الحالة المطرية وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر على مناطق مختلفة من المملكة.اضافة اعلان

أمطار وأجواء غائمة على العاصمة الرياض

ففي الرياض، هطلت صباح اليوم الاثنين، أمطار على أجزاء متفرقة من العاصمة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.


 وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض، تشمل العاصمة، الدرعية، ثادق ،حريملاء، رماح، ضرما، مرات، الدوادمي، عفيف، الزلفي، الغاط، المجمعة، شقراء، الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، يصحبها رياح شديدة السرعة، انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، جريان السيول، صواعق رعدية.


سيول وشلالات قوية في عسير

وتشهد منطقة عسير منذ ساعات الصباح الأولى موجة أمطار غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بالبرَد الكثيف الذي غطى أجزاء واسعة من المنطقة .

 وشملت الأمطار معظم محافظات ومدن المنطقة، حيث تركزت الكميات الأغزر في مدينتي أبها وخميس مشيط وضواحيهما، إضافة إلى محافظات رجال ألمع والنماص وتنومة، مصحوبة بتساقط حبات البَرد التي تراكمت في العديد من الشوارع الرئيسة مما استدعى الجهات الخدمية ممثلة في فرق البلديات، توجيه فرقها الميدانية لفتح الطرقات ونزح المياه وكشط البرَد من الشوارع الرئيسة.

السيول تغطي المزارع وتجرف المركبات بالباحة

وفي منطقةُ الباحة، أدت الأمطار إلى جريان السيول في بعض الأودية والشعاب، واندفعت بقوة وغطت المزارع وجرفت المركبات.

أمطار وسيول ورياح نشطة وزخات البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض.


 في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.


الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

من جانبه، دعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الواجبة في مثل هذه الظروف، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

اقرأ أيضا

من الجوف لعسير.. ضربة قاصمة لتجار السموم و18 مخالفًا في قبضة الأمن

طقس الجمعة 19 رمضان.. استمرار الحالة المطرية وتقلبات جوية على المدينة وعدة مناطق

أفضل مئة ألف مرة فيما سواه.. فضل صلاة الجمعة في الحرم المكي

عاجل.. إنذار أحمر لـ10 مساءً من أمطار غزيرة وسيول على مكة والرياض و7 مناطق

رمضان في أورجواي.. قلة عدد المسلمين لم تحرمهم أجواء الشهر الكريم

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

68ه76 10:43 ص الأحد، 31 مارس 2024

من حائل للباحة.. أمطار غزيرة وسيول جارية مع برديات قوية وطقس غير مستقر (فيديو)

GJznrkZXkAE1hT2 2:28 م الجمعة، 29 مارس 2024

طقس الجمعة 19 رمضان.. استمرار الحالة المطرية وتقلبات جوية على المدينة وعدة مناطق

888 10:49 ص الأربعاء، 27 مارس 2024

طقس 17 رمضان.. استمرار تساقط الأمطار والسيول وبرديات قوية على مناطق المملكة (فيديو)

أمطار غزيرة وسيول 10:29 ص الإثنين، 25 مارس 2024

شلالات قوية.. استمرار الحالة المطرية مع جريان السيول بالرياض وهذه المناطق