أمطار وتقلبات جوية.. السيول الهادرة أخفت المزارع وجرفت المركبات بعدة مناطق (فيديو)

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بسيول قوية تجري كالأنهار، وتجرف كل ما يأتي أمامها، وأمطار غزيرة وشلالات متدفقة، تستمر الحالة المطرية وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر على مناطق مختلفة من المملكة.





أمطار وأجواء غائمة على العاصمة الرياض



ففي الرياض، هطلت صباح اليوم الاثنين، أمطار على أجزاء متفرقة من العاصمة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

سيول وشلالات قوية في عسير





قوة السيول في وادي الخير

جنوب

" لا إله إلا الله "

الأحد ٢١

31 مــارس 2024م

متابعة | وليد الشهري

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. pic.twitter.com/qT1mx7gCaX 📍 شاهدقوة السيول في وادي الخيرجنوب #بارق بمنطقة #عسير " لا إله إلا الله "الأحد ٢١ #رمضان ١٤٤٥هـ31 مــارس 2024ممتابعة | وليد الشهري April 1, 2024

السيول تغطي المزارع وتجرف المركبات بالباحة





سيول جارفة اخفت المزارع وجرفت أحد المركبات في تهامة

الأحد ٢١

31 مــارس 2024م

متداول

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. pic.twitter.com/bzpNRNdqQu سيول جارفة اخفت المزارع وجرفت أحد المركبات في تهامة #الباحة الأحد ٢١ #رمضان ١٤٤٥هـ31 مــارس 2024ممتداول March 31, 2024

أمطار وسيول ورياح نشطة وزخات البرد



الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر



وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض، تشمل العاصمة، الدرعية، ثادق ،حريملاء، رماح، ضرما، مرات، الدوادمي، عفيف، الزلفي، الغاط، المجمعة، شقراء، الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، يصحبها رياح شديدة السرعة، انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، جريان السيول، صواعق رعدية.وتشهد منطقة عسير منذ ساعات الصباح الأولى موجة أمطار غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بالبرَد الكثيف الذي غطى أجزاء واسعة من المنطقة .وشملت الأمطار معظم محافظات ومدن المنطقة، حيث تركزت الكميات الأغزر في مدينتي أبها وخميس مشيط وضواحيهما، إضافة إلى محافظات رجال ألمع والنماص وتنومة، مصحوبة بتساقط حبات البَرد التي تراكمت في العديد من الشوارع الرئيسة مما استدعى الجهات الخدمية ممثلة في فرق البلديات، توجيه فرقها الميدانية لفتح الطرقات ونزح المياه وكشط البرَد من الشوارع الرئيسة.وفي منطقةُ الباحة، أدت الأمطار إلى جريان السيول في بعض الأودية والشعاب، واندفعت بقوة وغطت المزارع وجرفت المركبات.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.من جانبه، دعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الواجبة في مثل هذه الظروف، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.