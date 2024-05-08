ضبط 5.6 مليون شخص.. 19 جهة حكومية تلاحق المخالفين في المملكة

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سجلت 19 جهة حكومية نجاحات متلاحقة في تنفيذ خطة الحملة الوطنية الشاملة "وطن بلا مخالف"، منذ انطلاقها الموسع في مارس 2017.





أكبر حملة تصحيح لأوضاع المخالفين



وخلال الأعوام السبعة الماضية، كان عام 2017 مفصلياً في أكبر حملة تصحيح لأوضاع المخالفين في البلاد على مراحل عدة، وفقًا لـ"عكاظ"

شملت المرحلة الأولى تقديم المخالفين أنفسهم للقانون وقد استفاد الأفراد الذين تقدموا بأنفسهم لجهات العمل الرسمية، إذ أن هؤلاء الأفراد بات بإمكانهم العودة مرة أخرى للمملكة، فيما تتبعت السلطات باقي المخالفين وعقب أخذ بصماتهم فلن يمكنهم الحصول على تأشيرة المملكة مرة أخرى.

وقد استفاد منها 700 ألف وافد، استطاع ما يقارب 12 ألفاً منهم العودة مرة أخرى للمملكة بطريقة نظامية عقب ترحيلهم، وتم إعفاؤهم من تبعات بصمة الترحيل التي تتم في حق المخالفين قانونياً، واستهدفت الحملة 42 ألف وافد آخرين يحتمل تواجدهم بصورة غير نظامية بالبلاد.





ارتفاع مستوى الأداء في ضبط المخالفين







758,570 مخالفاً للإقامة والعمل







ضبط 5.6 مليون مخالف حتى منتصف2021







وسجلت وزارة الداخلية نتائج إيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية ما بين عامي 2017 و2018 في مجال أمن الحدود ومكافحة تهريب وترويج المخدرات، إذ ارتفع مستوى الأداء في ضبط المهربين بنسبة 7.1%، وفي ضبط المتسللين عبر الحدود بنسبة 35.5%، وفي ضبط المتهمين في قضايا المخدرات بأنواعها بنسبة 34.95%.وفي مجال متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت الإجراءات القائمة في الحملات الأمنية المشتركة (حملة وطن بلا مخالف) عن ضبط 984,007 مخالفين.وحذرت الداخلية منذ أن أعلنت ملاحقة المخالفين في عام 2014، التي تأتي بمثابة الخطوة الأولى التي أسست للحملات المتلاحقة حتى هذه اللحظة، من إيواء مخالفي نظام الإقامة والتستر عليهم ونقلهم، مشددة على أن من يقوم بإيواء مجهولي الهوية أو مساندتهم سيطبق بحقهم العقوبات وسيحاسب بموجب الأنظمة على هذه المخالفة.كشفت الداخلية في شهر نوفمبر2017، أن أكثر من 758,570 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود استفادوا من مهلة «وطن بلا مخالف» يمثلون 140 جنسية، 37% منهم غادروا عبر المنافذ مباشرة، غالبيتهم قدم إلى المملكة بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة أو عبور، و60% من المستفيدين غادروا المملكة بعد أن أنجزوا إجراءات مغادرتهم عبر إدارات الوافدين.وطبقاً لنتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال الفترة من 26/‏‏ 08/‏‏ 1445 هـ الموافق 7/‏‏ 3/‏‏ 2024م إلى 3/‏‏ 9/‏‏ 1445هـ الموافق 13/‏‏ 3/‏‏ 2024م، فإنها أسفرت عن النتائج التالية:بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 19.746 مخالفاً، منهم 11.250 مخالفاً لنظام الإقامة، و5511 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2985 مخالفاً لنظام العمل.وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 972 شخصاً، 47% منهم يمنيو الجنسية، و50% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى.كما تم ضبط 109 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.وتم ضبط 24 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 60,430 وافداً مخالفاً، منهم 55,812 رجلاً، و4618 امرأة.وتمّت إحالة 53,252 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1,740 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11,953 مخالفاً.وقد أصدرت المديرية العامة للجوازات 17,509 قرارات إدارية بحق مواطنين ومقيمين مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال شهر شعبان 1445، وتنوعت العقوبات بين السجن والغرامة المالية والترحيل.في إحصائية سابقة لوزارة الداخلية، ضبطت الحملات الميدانية المشتركة «وطن بلا مخالف» التي انطلقت الأربعاء 26 /‏‏ 2 /‏‏ 1439 الموافق 15 /‏‏ 11 /‏‏ 2017 حتى نهاية الخميس 14 /‏‏ 11 /‏‏ 1442 الموافق 24 /‏‏ 6 /‏‏ 2021؛ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، 5.6 مليون مخالف.وأكدت وزارة الداخلية، أنه يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة.