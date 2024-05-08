سيول جارية.. استمرار الحالة المطرية مع تقلبات جوية على هذه المناطق (فيديو)

أ أ

بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالأنهار لأكثر من أسبوع، وملأت الشوارع والأودية والطرقات مع أمطار غزيرة ورياح نشطة أثرت على الرؤية.





سيول متدفقة وأمطار غزيرة وتقلبات جوية





امطار غزيرة على طريق منفذ سلوى

الثلاثاء ٢٨ شوال ١٤٤٥هـ

7 مايو 2024م

.

. pic.twitter.com/lw4rSNk44S امطار غزيرة على طريق منفذ سلوىالثلاثاء ٢٨ شوال ١٤٤٥هـ7 مايو 2024م May 7, 2024

أمطار رعدية ورياح نشطة مع زخات البرد



الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول القوية كالأنهار متدفقة بقوة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار مع تقلبات جوية ورياح نشطة على مناطق مختلفة من المملكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، جازان ونجران تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.من ناحيتها أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لسكان الرياض والشرقية ونجران من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

ودعت إلى الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.





سيول شدقم الاحساء تخترق النفود قادمة من العيون بعد امطار الاثنين

.

. pic.twitter.com/h0tj54cmB1 سيول شدقم الاحساء تخترق النفود قادمة من العيون بعد امطار الاثنين May 7, 2024

ضرورة البقاء في أماكن آمنة



وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة.