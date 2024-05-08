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سيول جارية.. استمرار الحالة المطرية مع تقلبات جوية على هذه المناطق (فيديو)

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سيول جارية
أ أ
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالأنهار لأكثر من أسبوع، وملأت الشوارع والأودية والطرقات مع أمطار غزيرة ورياح نشطة أثرت على الرؤية.اضافة اعلان

سيول متدفقة وأمطار غزيرة وتقلبات جوية

 وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول القوية كالأنهار متدفقة بقوة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار مع تقلبات جوية ورياح نشطة على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار رعدية ورياح نشطة مع زخات البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، جازان ونجران تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.


في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر

من ناحيتها أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لسكان الرياض والشرقية ونجران من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

ودعت إلى الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.


ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة.

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