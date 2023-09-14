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مقتل وفقدان الآلاف واختفاء ربع المدينة بالكامل

"تواصل" ترصد مآسي درنة المنكوبة..إعصار دانيال كارثة ضربت ليبيا وتوابع لم تنته بعد

مدينة درنة
كارثة مدينة درنة
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وثق مقطع فيديو مشاهد صادمة للدمار الذي خلفه إعصار دانيال داخل الأراضي الليبية وتحديدا في مدينة درنة شمالي البلاد.اضافة اعلان

تواصل ترصد الكارثة في درنة


وأظهر المقطع الذي أعدته صحيفة "تواصل"، أحياء وعشرات المنازل التي تهدمت بالكامل عن بكرة أبيها وأحياء أخرى ابتلعها البحر جراء الفيضانات العارمة التي خلفها الإعصار.
وخلف إعصار دانيال مدينة منكوبة تماما على الساحل الليبي بعد مقتل وفقدان الآلاف في ساعات معدودة.

درنة قبل وبعد الإعصار 


ووثق المقطع، مشاهد لمدينة درنة قبل وبعد الإعصار المدمر، حيث كانت المدينة قبل الإعصار عامرة بالحياة، وبعد الإعصار أضحت مدينة لا تجد فيها سوى رائحة الموت ومشاهد الدمار والخراب، بعد أن خلت من سكانها.
وخلف إعصار دانيال آلاف القتلى والمفقودين في أكبر كارثة من نوعها تشهدها ليبيا وربما منطقة الشرق الأوسط منذ عقود.

اختفاء ربع المدينة بالكامل


وخلال ساعات قليلة ضربت السيول العارمة مدينة درنة ومدنا أخرى وأسفرت عن عدد مهول من الضحايا قد يصل إلى الآلاف وعدد من المفقودين تجاوز الـ 10 آلاف شخص حتى الآن.
تداعيات بيئية كارثية خلفها إعصار دانيال حيث تسبب في اختفاء ربع مدينة درنة بالكامل، وخلف الإعصار مئات الجثث والتي مازالت في انتظار الدفن.
وخلف الإعصار كارثة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وحالة من التلوث البيئي الخطير بسبب تدمير شبكات الصرف الصحي وأطنان النفايات التي تحملها المياه.


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