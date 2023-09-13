الاسم تردد كثيرا بعد كارثة درنة.. "دانيال" عاصفة أم إعصار وما هو مدى خطورتها؟

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بعد الكارثة التي تعرضت لها ليبيا خاصة فيما حدث بمدينة درنة، حيث تسببت الفيضانات في مقتل الآلاف، تردد كثيرا أن ذلك بسبب العاصفة "دانيال".





العاصفة دانيال: اضافة اعلان



دانيال عاصفة أم إعصار:



العواصف- الأعاصير المدارية:



مراحل التكوين:



درجات الأعاصير:



في البداية، كانت الأعاصير تسمى بأسماء أشخاص مكروهين، ولكن في عام 1953، بدأت لجنة الأعاصير التابعة لوكالة الأرصاد الجوية الأمريكية في استخدام قائمة مسبقة من الأسماء للذكور والإناث.و يتم تدوير هذه القائمة كل عام، بحيث لا يتم استخدام نفس الاسم مرتين في نفس الموسم، ويتم اختيار الأسماء من قائمة دولية يتم تحديثها دوريًا.بينما سميت العاصفة دانيال بهذا الاسم لأنها العاصفة الأولى التي تمت تسميتها في موسم الأعاصير الأطلسي لعام 2023.و تتم تسمية الأعاصير في المحيط الأطلسي باستخدام قائمة مسبقة من الأسماء، يتم تدويرها كل عام، يتم اختيار الأسماء من قائمة دولية يتم تحديثها دوريا.وقد تم اختيار اسم دانيال من قبل لجنة الأعاصير التابعة لوكالة الأرصاد الجوية الأمريكية.كما تم اقتراح الاسم من قبل لجنة الأسماء الوطنية للأعاصير في الولايات المتحدة.ومع الأحداث الكارثية التي ضربت ليبيا مؤخرا، كان هناك غموض بشأن "دانيال" وهل هي عاصفة أم إعصار؟كما تساءل البعض، ما هو المصطلح الدقيق الذي يجب أن يطلق على هذه الرياح القوية التي اجتاحت المتوسط، التي وجه علماء أصابع الاتهام نحو تغير المناخ في تسببها بكارثة بهذا الحجم.وبحسب ما ذكره موقع الحرة، فإنه لمعرفة ذلك، ينبغي التفريق بين مصطلحات مناخية متداولة.1-الإعصار الدوامي.2- الإعصار القُمْعيّ.3- التورنادو.ذكر مكتب الأرصاد الجوية التابع للحكومة الأسترالية، أن المصطلح وكذلك مصطلح Twisters يشير إلى عمود من الهواء يتميز بغيمة مخروطية دوارة وقمع.وتحدث هذه العواصف العنيفة بشكل خاص في مناطق أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية. ويتراوح قطرها من بضع أمتار إلى مئات الأمتار.وأوضح أن هذا التيار الصاعد من المركز يشتد في القوة لدرجة أنه يستطيع رفع الأشياء الثقيلة مثل السيارات واقتلاع الأشجار والتسبب في أضرار جسيمة، وفق موقعالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أوضحت أن الأعاصير المدارية هي أكبر الأخطار التي تهدد الأرواح والممتلكات، حتى في مراحل تكوينها الأولى.أما مصطلح "مداري" يشير إلى الأصل الجغرافي لها، فهي تتشكل في المناطق المدارية من العالم، أي المناطق الحارة من الكرة الأرضية المحيطة بخط الاستواء.وتتكون من منطقة مركزية تُعرف باسم "العين"، تتسم بمستوى ضغط منخفض وبطقس هادئ وخال من السحب عادة، وتكون محاطة بجدار تتصاعد السُحُب من حوله.كما يتراوح قطرها عادة بين 200 و500 كم، ولكن يمكن أن يبلغ 1000 كم. ويمكن أن تستمر لأيام عدة، مع سرعة رياح قصوى تصل في الحالات الشديدة إلى أكثر من 118 كم/ساعة.ويتسبب الإعصار المداري رياحا عاتية وأمطارا غزيرة وأمواجا عارمة وعواصف وفيضانات ساحلية شديدة التدمير.وفي المراحل الأولى من تكوينها يطلق عليها مُنخفض جوي مداري، يؤدي إلى هطول أمطار وعواصف رعدية لها مركز دوران مع رياح مستدامة تبلغ سرعتها القصوى 62 كيلومترا في الساعة أو أقل.يليها العاصفة الاستوائية- المدارية، وتؤدي إلى أمطار وعواصف رعدية تتراوح سرعتها القصوى من 62 إلى 118 كيلومترا في الساعة.بينما تأتي مرحلة الإعصار وتبلغ سرعة الرياح السطحية فيه 119 كيلومترا في الساعة أو أكثر، وهو عبارة عن عاصفة سريعة الدوران تنشأ فوق المناطق المدارية وتستمد منها طاقة تكونها.وتتشكل الأعاصير فوق المياه الاستوائية الدافئة حيث تزيد درجة حرارة سطح البحر عن 26 درجة مئوية.وتصنف درجات الأعاصير من خمس درجات، تبدأ الخطورة الكبيرة من الدرجة الثالثة نظرا لحجم الضرر المتوقع واحتمالية خسارة الأروح.أما أعصاير الدرجة الأولى والثانية تعتبر خطيرة أيضا، لكن بدرجة أقل.وقد تسببت "دانيال" في هطول كميات قياسية من الأمطار عبر المتوسط، وأودت بحياة 14 شخصا في اليونان وتركيا وبلغاريا.وقد ازدادت قوة مع وصولها الأطراف الشمالية لأفريقيا حيث غمرت المياه مناطق بشرق ليبيا وجرفت السيول البشر والأشياء وباتت درنة مدينة "منكوبة".