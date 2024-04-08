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تحذير عاجل من "الأرصاد": أمطار وسيول وصواعق على مكة والرياض و4 مناطق لـ11 مساءً

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية وجريان السيول، مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

صواعق وأمطار غزيرة وسيول ورياح  على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة المدينة، وتشمل "الحناكية والعهد والرايس وينبع والعلا والعيص وخيبر ووادي الفرع".
2 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الأحساء وبقيق والعديد والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة".
3 - منطقة الرياض، وتشمل "الدرعية والعاصمة والقويعية والدوادمي والراين وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".


4 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الطائف والعرضيات العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والليث والقنفذة وأضم وميسان والكامل والجموم وبحرة وخليص والخرمة وتربة والمويه ورنية".
5 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة".


6 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".

أمطار وسيول ورياح قوية حتى الـ11 مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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