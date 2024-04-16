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برديات وسيول.. تأثير منخفض المطير على الأجزاء الشرقية للمملكة

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منخفض المطير
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وسط حالة تأهب خليجية للعاصفة، كشف خبراء الأرصاد عن توقعاتهم بشأن آخر مستجدات المنخفض الجوي "المطير".

تأثير منخفض المطير على الأجزاء الشرقية للمملكةاضافة اعلان

ومن المتوقع أن يتحرك المنخفض الجوي نحو الشرق خلال الساعات المقبلة، حيث ستشتد السُحب الرعدية على أجزاء من شرق المملكة والكويت وقطر والبحرين وغرب الإمارات، وسرعان ما تمتد مع مرور ساعات الليل إلى أغلب أجزاء سلطنة عُمان وبعض محافظاتها الشمالية، خاصة مسندم والبريمي والباطنة والظاهرة.

وحذرت مراكز الأرصاد من أن التأثير الفعلي للمنخفض الذي بدأ أمس الاثنين تكون ذروته اليوم بأمطار رعدية متفرقة على أجزاءٍ من: "الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم وحفر الباطن والكويت، والمنطقة الشرقية وقطر والبحرين والإمارات وعُمان والربع الخالي".

تعليق الدراسة الحكومية بمدارس الإمارات

وفي دبي وجهت السلطات، بأن يكون العمل عن بُعد اليوم، لموظفي الحكومة وجميع المدارس الخاصة في الإمارة.


وفي المملكة، نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة عسير والشرقية وحائل وتبوك والباحة وجازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط للبرد وجريان للسيول.

رياح نشطة وأتربة مثارة على الرياض

ونبَّه المركز من أمطار رعدية غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب، وتساقطٍ للبرد، ونشاطٍ في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

تحذر من ذروة منخفض المطير اليوم

وتوقع نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، عبدالله المسند، أن تستمر حالة منخفض المطير، وتؤثر على أجزاء من عمان والإمارات وقطر والبحرين.
وأوضح أن النماذج المناخية للتوقعات الجوية أجمعت على حالة مطرية معتبرة، ذروتها اليوم الثلاثاء تؤثر -بإذن الله- على كل من شمالي عمان، وعلى الإمارات والبحرين وقطر.


وأكد أن الحالة ملفتة وتستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة من الجهات ذات العلاقة؛ خاصة في المواقع الجبلية في شمالي عمان والإمارات.

أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، وحائل.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

في حين تكون خفيفة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.

انخفاض في درجات الحرارة

 كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الشرقية، الرياض والقصيم، مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.


ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.
وشددت على ضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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