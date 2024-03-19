10 نصائح تجنبك حوادث السير أثناء قيادة السيارة خلال الأجواء الماطرة

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، أصدرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا لجميع السائقين بشأن القيادة تحت الأجواء الماطرة.

وأوضحت على حسابها في منصة إكس، قيادة السيارة في الأجواء الماطرة تُعد من أهم مسببات حوادث السير نتيجة الانزلاقات والتي تشكل خطرًا على سائقي السيارات.





10 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطار



هيئة الطرق توصي بالتقيد بتعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



"الهلال الأحمر" يرفع مستوى الجاهزية استعدادًا للتقلبات الجوية



استمرار تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة



ونبّهت الإدارة العامة للمرور، المواطنين والمقيمين وسائقي السيارات والحافلات المدرسية باتباع إجراءات السلامة لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح أثناء الأجواء الماطرة.وأكدت أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.وأكدت أنه يجب على المضطرين للقيادة تحت المطر اتباع بعض النصائح الأساسية التي من شأنها حمايتهم أثناء القيادة، مطالبة بضرورة اتباع هذه الإرشادات، وهي:1 ــ تجنب القيادة في الأماكن المنخفضة والوديان.2 ــ التأكد أولاً إذا كان سبب الخروج من المنزل ضرورياً أم لا.3 – اختار أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.4 ــ الحرص على جودة إطارات المركبة من أجل قيادة آمنة.5 - إشعال المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.6 - القيادة ببطء وخفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.7 - ترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.8 ــ التأكد من صلاحية المكابح والإطارات والمصابيح الأمامية قبل الانطلاق في رحلتك.9 ــ تفقّد حالات ماسحات المطر في المركبة قبل الخروج إلى الطريق سواء أكانت رحلتك قريبة أم بعيدة.10 ــ الالتزام بالإشارات المرورية في كل الأوقات ولا تنطلق بسرعة عند رؤية الضوء الأخضر لتحافظ على ثبات المركبة.وأوصت الهيئة العامة للطرق، قائدي المركبات بتعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار، التي تشهدها العاصمة بتجنب السرعة والضغط على المكابح بسرعة، بالإضافة إلى ضرورة ترك مسافة آمنة بين المركبات المجاورة، مع تشغيل مساحات الزجاج بشكل مستمر.كما أكدت الهيئة أهمية الابتعاد عن مناطق تجمع المياه، بالإضافة إلى أهمية استخدام إشارات التنبيه، والالتزام بمسار المركبة.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.ورفعت هيئة الهلال الأحمر مستوى جاهزية الفرق الإسعافية العاملة مع إمكانية استدعاء فرق إسعافية إضافية, تجاوبًا مع التقلبات الجوية المتوقعة على مناطق المملكة.ودعا الهلال الأحمر المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر، التي قد تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول والالتزام بقواعد السلامة المرورية ومنها عدم السرعة الزائدة أثناء القيادة تجنبًا للانزلاقات، والابتعاد عن مواقع تجمع المياه.فيما توقع فيه مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة. على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان.