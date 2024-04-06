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عاجل.. "الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة وسيول على مكة والرياض و8 مناطق لـ11 مساءً

أمطار غزيرة على عسير
أمطار وسيول
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية وجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وصواعق وسيول ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة المدينة، وتشمل "الحناكية والعهد".
2 - منطقة تبوك، وتشمل "البدع وحقل وضباء ونيوم شرما".
3 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".


4 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والشملي والسليمي والغزالة وموقق وبقعاء والشنان وسميراء".
5 - منطقة الرياض، وتشمل "الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء".
6 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الطائف والعرضيات العاصمة المقدسة والليث والقنفذة وأضم وميسان والكامل والجموم وبحرة وخليص والخرمة وتربة والمويه ورنية".
7 - منطقة الباحة، وتشمل "الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد".
8 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد".


9 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة".
10 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".


صواعق رعدية وأمطار وسيول ورياح قوية حتى الـ11 مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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