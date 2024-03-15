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عاجل.. إنذار أحمر من أمطار ورياح وعوالق ترابية على الرياض وهذه المناطق لـ 11 مساءً

الطقس - الامطار - امطار - رياح - الارصاد
رياح وأمطار
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تحذيرًا من أمطار غزيرة وجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.

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أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "رفحاء".
2 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الجموم والعاصمة والطائف وأضم وميسان والخرمة والموية وتربة ورنية".
3 - منطقة المدينة، وتشمل "العلا وخيبر والحناكية والعهد والعيص وبدر وينبع ووادي الفرع".
4 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وسميراء وغزلانة وموقق".
5 - منطقة الرياض، وتشمل "الأفلاج والحريج والخرج والدلم ولارين والمزاحمية وحوطية بني تميم والدوادامي والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء".



أمطار وأتربة ورياح قوية حتى الحادية عشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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