الخميس، 13 رجب 1445 ، 25 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

3 آلاف زائر من 120 دولة و6 اتفاقيات.. "منتدى مكة" يستعرض الأغذية الحلال

GEo8FveWgAA4gXF
منتدى مكة للحلال
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

على مدار ثلاثة أيام، سلطن منتدى مكة للحلال الضوء على أحدث التطورات التكنولوجية والابتكارات في إنتاج وتصنيع الأغذية الحلال.اضافة اعلان


توقيع 6 اتفاقيات وتشييد مرحلة جديدة من صناعة الحلال

وشهد منتدى مكة للحلال، الذي عقد في مركز مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، توقيع 6 اتفاقيات، تهدف لتوطيد أواصر التعاون بين الأطراف المعنية، وتشييد مرحلة جديدة من صناعة الحلال، وتمهيد الطريق لتحقيق إنجازات مستقبلية في صناعة الحلال، حيث تضمنت الاتفاقيات توقيع الآتي:

1 -  مذكرة تفاهم بين شركة تطوير منتجات الحلال، وبين شركة سناد القابضة.
2 - مذكرة تفاهم أخرى بين شركة تطوير منتجات الحلال، وبين الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية.


3 - مذكرة تفاهم ثالثة بين شركة "منافع"، وبين اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية.
4 - مذكرة تفاهم رابعة بين شركة "منافع" وبين اتحاد الغرف.
5 - مذكرة تفاهم خامسة بين شركة الغرفة الإسلامية لخدمات الحلال، وبين الغرفة الإندونيسية للتجارة والصناعة، ووكالة تنظيم ضمان المنتجات الحلال إندونيسيا.



6 - مذكرة تفاهم أخرى تم توقيعها بين وزارة الزراعة والصيد البحري والبيئة والسياحة والصناعات التقليدية بجمهورية القمر المتحدة، واتحاد غرف الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك في جمهورية القمر المتحدة، والشركة القابضة للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، وشركة الغرفة الإسلامية لخدمات الحلال.


عرض مجموعة واسعة من الصناعات

 يذكر أن منتدى مكة للحلال يتيح الفرصة، عبر 3 أيام، لعرض مجموعة واسعة من الصناعات مثل الغذاء والمشروبات ومستحضرات التجميل والتمويل والتأمين والسياحة وريادة الأعمال والخدمات اللوجستية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والصيدلة، بهدف تعزيز التعاون والابتكار في قطاع الحلال، من خلال أكثر من 200 جناح تعرض منتجاتها لأكثر من 3 آلاف زائر، يمثلون 120 دولة.

اقرأ أيضا

تنبيه عاجل من "الأرصاد": أمطار ورياح متربة على الرياض و10 مناطق لـ7 مساءً

سيناريو مرعب.. ماذا سيحدث للأرض إذا فقدت الأكسجين لمدة خمس ثوانٍ؟

عاجل.. طريقة ورابط التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1446

لـ 11 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على الرياض ومكة وهذه المناطق

عاجل.. العالم في أسبوع.. الحد الأدنى والأقصى لعطلة العيدين و163 ألف مسلم جديد بالمملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سكني 9:10 م الأربعاء، 17 يناير 2024

شروط حصول مستفيدي البناء الذاتي على الدفعة الإضافية 1445

ص3ض 4:02 م الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. أسهل طريقة لتقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور

الطلاب 10:14 ص الأحد، 14 يناير 2024

ما أهم أسرار تفوق الطلاب في الدراسة؟ وكيف يمكن تحقيقها؟

علم السعودية 11:41 م الأربعاء، 10 يناير 2024

الإقامة المميزة.. ماذا يستفيد الحاصل على إقامة رائد أعمال في المملكة؟

اقرأ أيضا

حديقة
12:51 م الجمعة، 19 يناير 2024

متعة وتخييم رفقة عائلتك.. نزهتك اليوم في منتزه البيضاء البري بالمدينة المنورة

كيف تصبح صاحب عمل
10:24 ص الخميس، 18 يناير 2024

كيف تطور من نفسك شخصيًا ومهنيًا في 9 خطوات؟

سكني
9:10 م الأربعاء، 17 يناير 2024

شروط حصول مستفيدي البناء الذاتي على الدفعة الإضافية 1445

ص3ض
4:02 م الأربعاء، 17 يناير 2024

عاجل.. أسهل طريقة لتقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

السكن الجماعي
2:10 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. بشرى سارة بخصوص عدد عقارات السكن الجماعي

حساب المواطن
1:23 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن: التحقق من بيانات المتقدمين في هذا التاريخ

رقم-مرور-جدة-768x512
1:05 م الخميس، 25 يناير 2024

توضيح عاجل من "المرور" بشأن تسديد ملاك المركبات للمخالفات

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
12:12 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. موعد إيداع إعانة التأهيل الشامل لشهر يناير وشروط الاستحقاق

20191212075905595
11:08 ص الخميس، 25 يناير 2024

تحذير عاجل من "الأرصاد".. أمطار ورياح وصواعق رعدية على مكة و5 مناطق لـ8 مساءً

الدعم السكني - دعم - سكني
10:27 ص الخميس، 25 يناير 2024

تنبيه عاجل من سكني.. لماذا لم يتم إيداع الدعم في بعض الحسابات؟