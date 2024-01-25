3 آلاف زائر من 120 دولة و6 اتفاقيات.. "منتدى مكة" يستعرض الأغذية الحلال

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على مدار ثلاثة أيام، سلطن منتدى مكة للحلال الضوء على أحدث التطورات التكنولوجية والابتكارات في إنتاج وتصنيع الأغذية الحلال. اضافة اعلان







توقيع 6 اتفاقيات وتشييد مرحلة جديدة من صناعة الحلال



عرض مجموعة واسعة من الصناعات



وشهد منتدى مكة للحلال، الذي عقد في مركز مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، توقيع 6 اتفاقيات، تهدف لتوطيد أواصر التعاون بين الأطراف المعنية، وتشييد مرحلة جديدة من صناعة الحلال، وتمهيد الطريق لتحقيق إنجازات مستقبلية في صناعة الحلال، حيث تضمنت الاتفاقيات توقيع الآتي:1 - مذكرة تفاهم بين شركة تطوير منتجات الحلال، وبين شركة سناد القابضة.2 - مذكرة تفاهم أخرى بين شركة تطوير منتجات الحلال، وبين الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية.3 - مذكرة تفاهم ثالثة بين شركة "منافع"، وبين اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية.4 - مذكرة تفاهم رابعة بين شركة "منافع" وبين اتحاد الغرف.5 - مذكرة تفاهم خامسة بين شركة الغرفة الإسلامية لخدمات الحلال، وبين الغرفة الإندونيسية للتجارة والصناعة، ووكالة تنظيم ضمان المنتجات الحلال إندونيسيا.6 - مذكرة تفاهم أخرى تم توقيعها بين وزارة الزراعة والصيد البحري والبيئة والسياحة والصناعات التقليدية بجمهورية القمر المتحدة، واتحاد غرف الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك في جمهورية القمر المتحدة، والشركة القابضة للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، وشركة الغرفة الإسلامية لخدمات الحلال.يذكر أن منتدى مكة للحلال يتيح الفرصة، عبر 3 أيام، لعرض مجموعة واسعة من الصناعات مثل الغذاء والمشروبات ومستحضرات التجميل والتمويل والتأمين والسياحة وريادة الأعمال والخدمات اللوجستية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والصيدلة، بهدف تعزيز التعاون والابتكار في قطاع الحلال، من خلال أكثر من 200 جناح تعرض منتجاتها لأكثر من 3 آلاف زائر، يمثلون 120 دولة.