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إنذار عاجل من أمطار وصواعق رعدية ورياح متربة على مكة والرياض و7مناطق لـ8 مساءً

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تحذيرًا من أمطار وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة الرياض وتشمل "عفيف".
2 - المنطقة الشمالية وتشمل"طريف".
3 - منطقة الجوف وتشمل"القريات وطبرجل".
4 - منطقة المدينة المنورة وتشمل"الحناكية والعهد".
5 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".
6 - المنطقة الشرقية، وتشمل "النعيرية وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام وراـي تنورة".
7 – منطقة مكة المكرمة وتشمل" العرضيات والطائف وأضم وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنية".
8 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد".
9 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة والأمواه وبيشة وتثليث وطريب".

صواعق وأمطار ورياح قوية حتى الـ8 مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والصواعق والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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