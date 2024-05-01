الخميس، 23 شوال 1445 ، 02 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. لـ11 مساءً.. إنذار أحمر من أمطار وسيول وصواعق على مكة والمدينة و7 مناطق

أمطار غزيرة وسيول
أمطار وسيول
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة مساء اليوم.اضافة اعلان

صواعق وسيول وأمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأوضح عبر حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة الجوف وتشمل"القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا".
2 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "الرايس وينبع وبدر ووادي الفرع والعيص والحناكية والعهد والعلا وخيبر".
3 - منطقة الحدود الشمالية وتشمل"طريف والعويقيلة وعرعر ورفحاء".
4 - منطقة تبوك وتشمل"المعظم وتيماء والوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم شرما".
5 - منطقة حائل وتشمل"الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وسميراء وموقق".
6 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي”.
7 - منطقة عسير، وتشمل "الأمواه والعريت وبيشة وتثليث وطريب ".
8 - منطقة مكة المكرمة وتشمل"بحرة ورابغ وجدة ووالشعيبة العرضيات والطائف وأضم وميسان وبحرة والخرمة وتربة والمويه ورنية".
9 - منطقة القصيم وتشمل "الثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور".

سيول وأمطار غزيرة ورياح حتى الـ 11مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطارغزيرة وصواعق رعدية مع هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

اقرأ أيضا

عاجل.. إعلان موعد إيداع حساب المواطن "شهر مايو" في حسابات المستفيدين

"التجارة" تحذر من المحتالين: هذه وسائلهم للإيقاع بالضحايا

عاجل.. استعلم الآن.. إعلان نتيجة أهلية حساب المواطن الدفعة 78 - شهر مايو

الشرقية الأعلى مطرًا.. محلل طقس يُحذر من استمرار التقلبات الجوية

صيانةً لحقوقه.. حظر تكبيل المتهم عند القبض عليه

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

322314ث 8:44 ص الأربعاء، 01 مايو 2024

بعد أن داهمته السيول.. سيارة على وشك الغرق بحي البديعة في عنيزة (فيديو)

أمطار غزيرة وسيول 1:21 م الإثنين، 29 أبريل 2024

عاجل.. إنذار أحمر لـ 11 مساءً من أمطار وسيول وصواعق على الرياض و9 مناطق

أمطار غزيرة 4:40 م الأحد، 28 أبريل 2024

أمطار وسيول وصواعق على الرياض و7 مناطق لـ11 مساءً

أمطار غزيرة 6:20 م الجمعة، 26 أبريل 2024

عاجل.. "الأرصاد" يحذر من أمطار وسيول وصواعق على مكة والمدينة و5 مناطق لـ11 مساءً