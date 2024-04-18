بعيد رحيل منخفض المطير.. رياح وسيول وأمطار خفيفة شرق المملكة (فيديو)

أ أ

بعد تقلبات جوية قوية وأمطار غزيرة وسيول جارفة وفيضانات وحالة من التأهب الخليجي، رحل #منخفض_المطير الجوي بعدما أثّر على سلطنة عُمان والإمارات والبحرين، والأجزاء الشرقية من المملكة.







رياح وسيول وأمطار خفيفة شرق المملكة





الأربعاء ٨ شـــوال ١٤٤٥هـ

17 إبـريـل 2024م

متابعة | ابونايف العقل

.

. pic.twitter.com/rQNqaNf4gw 📍 سيل وربيع في فياض الحجرة غرب #حفر_الباطن الأربعاء ٨ شـــوال ١٤٤٥هـ17 إبـريـل 2024ممتابعة | ابونايف العقل April 17, 2024

أمطار في 8 مناطق.. والشرقية الأعلى كمية بـ 53.8 ملم



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول بعد هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة بمناطق شرق المملكة، خاصة حفر الباطن.فيما سجّلت المنطقة الشرقية أعلى معدل كميات هطول الأمطار بـ 53.8 ملم، في حرس حدود منيفة بالجبيل، وذلك ضمن 8 مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار.

فيما سجّلت رأس تنورة 28.6 ملم، والقاعدة الجوية بالظهران 27.2 ملم، وحرس حدود العزيزية بالخبر 22.2 ملم، ويبرين بالأحساء 21.1 ملم، والجبيل 18.2 ملم.







أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة



شلل بالإمارات وتأهب خليجي وطوارئ بالبحرين



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.وعلى مدار 3 أيام، تساقطت أمطار غزيرة، ما أدى إلى فيضانات في بعض الدول، ودفع إلى العمل والدراسة عن بُعد في الإمارات، فيما ارتفعت حصيلة القتلى من جراء السيول في سلطنة عمان إلى 18 شخصًا، معظمهم أطفال.