بعيد رحيل منخفض المطير.. رياح وسيول وأمطار خفيفة شرق المملكة (فيديو)

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بعد تقلبات جوية قوية وأمطار غزيرة وسيول جارفة وفيضانات وحالة
من التأهب الخليجي، رحل #منخفض_المطير الجوي بعدما أثّر على سلطنة عُمان والإمارات
والبحرين، والأجزاء الشرقية من المملكة.
رياح وسيول وأمطار خفيفة شرق المملكةوأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي،
جريان السيول بعد هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة بمناطق شرق المملكة، خاصة حفر
الباطن.
📍 سيل وربيع في فياض الحجرة غرب #حفر_الباطن— طقس (@tqqs) April 17, 2024
الأربعاء ٨ شـــوال ١٤٤٥هـ
17 إبـريـل 2024م
متابعة | ابونايف العقل
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أمطار
في 8 مناطق.. والشرقية الأعلى كمية بـ 53.8 ملم فيما سجّلت المنطقة الشرقية أعلى معدل كميات هطول
الأمطار بـ 53.8 ملم، في حرس حدود منيفة بالجبيل، وذلك ضمن 8 مناطق بالمملكة شهدت
هطول كميات متفرقة من الأمطار.
فيما سجّلت رأس تنورة 28.6 ملم، والقاعدة الجوية
بالظهران 27.2 ملم، وحرس حدود العزيزية بالخبر 22.2 ملم، ويبرين بالأحساء 21.1
ملم، والجبيل 18.2 ملم.