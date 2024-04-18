الخميس، 09 شوال 1445 ، 18 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بعيد رحيل منخفض المطير.. رياح وسيول وأمطار خفيفة شرق المملكة (فيديو)

سبشسبش
سيول حفر الباطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بعد تقلبات جوية قوية وأمطار غزيرة وسيول جارفة وفيضانات وحالة من التأهب الخليجي، رحل #منخفض_المطير الجوي بعدما أثّر على سلطنة عُمان والإمارات والبحرين، والأجزاء الشرقية من المملكة.اضافة اعلان


رياح وسيول وأمطار خفيفة شرق المملكة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول بعد هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة بمناطق شرق المملكة، خاصة حفر الباطن.

أمطار في 8 مناطق.. والشرقية الأعلى كمية بـ 53.8 ملم

فيما سجّلت المنطقة الشرقية أعلى معدل كميات هطول الأمطار بـ 53.8 ملم، في حرس حدود منيفة بالجبيل، وذلك ضمن 8 مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار.

فيما سجّلت رأس تنورة 28.6 ملم، والقاعدة الجوية بالظهران 27.2 ملم، وحرس حدود العزيزية بالخبر 22.2 ملم، ويبرين بالأحساء 21.1 ملم، والجبيل 18.2 ملم.


أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.


شلل بالإمارات وتأهب خليجي  وطوارئ بالبحرين

وعلى مدار 3 أيام، تساقطت أمطار غزيرة، ما أدى إلى فيضانات في بعض الدول، ودفع إلى العمل والدراسة عن بُعد في الإمارات، فيما ارتفعت حصيلة القتلى من جراء السيول في سلطنة عمان إلى 18 شخصًا، معظمهم أطفال.

اقرأ أيضا

أشهر فاعل خير بالمدينة..من هو الحاج "إسماعيل الزعيم" الذي حزن الجميع على رحيله اليوم؟

تحذير مهم للأرصاد من أمطار ورياح وعوالق ترابية على الرياض و7 مناطق لـ8 مساءً

منها جازان.. الأمن يهاجم تجار السموم ومهربي المخدرات في عدة مناطق

برديات وسيول.. تأثير منخفض المطير على الأجزاء الشرقية للمملكة

صدور البيان المشترك عن الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة 3:12 م الإثنين، 15 أبريل 2024

تحذير عاجل من أمطار وصواعق رعدية على مكة والمدينة والرياض و10 مناطق لـ11 مساءً

أمطار غزيرة وسيول 7:50 ص الأحد، 14 أبريل 2024

أمطار وسيول.. استمرار التقلبات الجوية وطقس غير مستقر على مناطق المملكة

453ف 10:31 ص الإثنين، 01 أبريل 2024

أمطار وتقلبات جوية.. السيول الهادرة أخفت المزارع وجرفت المركبات بعدة مناطق (فيديو)

68ه76 10:43 ص الأحد، 31 مارس 2024

من حائل للباحة.. أمطار غزيرة وسيول جارية مع برديات قوية وطقس غير مستقر (فيديو)