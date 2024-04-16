أشهر فاعل خير بالمدينة..من هو الحاج "إسماعيل الزعيم" الذي حزن الجميع على رحيله اليوم؟

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سادت حالة من الحزن مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بعد إعلان وفاة الحاج إسماعيل الزعيم المعروف بـ"أبو السباع"، عن عمر ناهز 90 عاماً.

والحاج "أبو السباع"- سوري الجنسية- سخّر 40 عاماً من عمره قضاها في خدمة المعتمرين وزوّار المسجد النبوي وتوزيع الشاي والمأكولات عليهم مجاناً.







نعي وعزاء:



40 عاماً في توزيع الخير على الجميع:





والذي اشتهر بتوزيع الشاي على الزوار وعلى اهل المدينة منذ اكثر من 40 عاماً



رحمه الله رحمة واسعه وفاة الحاج اسماعيل الزعيم ابوالسباعوالذي اشتهر بتوزيع الشاي على الزوار وعلى اهل المدينة منذ اكثر من 40 عاماًرحمه الله رحمة واسعه pic.twitter.com/3WELEJ3yM0 April 16, 2024

ونعاه العديد من الحسابات في المملكة وسوريا، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يجعل كل ما قدمه من أعمال صالحة في ميزان حسناته.وكتب أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره..انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج اسماعيل الزعيم ابو السباع عن عمر 90 عاماً قضى نصفها في توزيع الشاي على الزوار وعلى أهل المدينة على جادة قباء .. حسابنا يعزي ذويه ويدعوا الله بالرحمة والمغفرة و إنَّا لله وإنّا إليه راجعون".وقال أحد المواطنين :" وفاة السوري إسماعيل عبدالكريم الزعيم الملقب بابو السباع عن عمر يناهز90 عام والذي اشتهر في المدينة المنورة بالعمل الخيري من خلال توزيعه للقهوة والشاي والتمر واللبن والخبز بالمجان على زوار الحرم المدني.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته هو وجميع موتانا وموتى المسلمين".وكتب حساب آخر :" انتقل إلى رحمة الله الحاج "اسماعيل الزعيم" الذي اشتهر بتوزيع الشاي على الزوار وأهل المدينة المنورة منذ أكثر من 40 عاماً ..اللهم اغفر له وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة".وقال آخر من سوريا :" وفاة الحاج السوري "اسماعيل الزعيم" أبوالسباع عن عمر يناهز الـ 90 عاماً في المملكة والذي اشتهر بتوزيع الشاي على الزوار وأهل المدينة المنورة منذ أكثر من 40 عاماً.. نسأل الله له الرحمة".كما قال مواطن سوري في نعيه :" رحمه الله العم المهاجر أبو سباع الحموي .. هاجر من بلدته حماه بعد أن نجاه الله من المجزرة عام 1984 التي كانت ضد أهل حماه وراح ضحيتها سبعون ألف إنسان في أقل من أسبوع .. واستقر بعدها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله اليوم عن عمر يناهز 95 عام .. رحمه الله آنسه الله عوضه الله الجنة".