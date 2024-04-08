أجواء غائمة ومطر غزير.. استمرار التقلبات الجوية مع تساقط البرد وجريان السيول

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم الاثنين، كميات غزيرة من الأمطار أدت لجريان السيول وتساقط كرات البرد، مع هبوب رياح قوية بمناطق المملكة.







أجواء غائمة مع توقعات هطول أمطار غزيرة بالرياض



رياح شديدة علي منطقة المدينة المنورة



أمطار غزيرة على منطقة الباحة



أمطار غزيرة على منطقة جازان



أمطار متوسطة على منطقة نجران



أمطار غزيرة وجريان السيول على 8 مناطق



ووسط هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة تشهد العاصمة الرياض أجواء غائمة، مع توقعات هطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض تشمل العاصمة، ومحافظات الدرعية، الدوادمي، الرين، القويعية، وعفيف، يصحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، قد تستمر حتى الساعة ١١ ليلاً.وفي منطقة المدينة المنورة، حذر مركز الأرصاد من رياح شديدة على المدينة المنورة وبدر ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر والحناكية والمهد، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى ٤٠ – ٤٩ كيلومتر في الساعة.كما هطلت أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة, وانعدام في مدى الرؤية الأفقية, وجريان السيول, وصواعق رعدية, على مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, بلجرشي, القرى, المندق, والأجزاء المجاورة لها.وفي جازان، تساقطت أمطار غزيرة صاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، وهروب.يأتي هذا مع تساقط أمطار متوسطة على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة, تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبة انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم والشرقية.

في حين لا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.





" الله يعوض عليهم "

الأحد ٢٨

7 إبريل 2024م

متداول

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. pic.twitter.com/AsPT89Ru0Z 📍اثار البرد والرياح الهابطة في الحمي جنوب النير غرب #الدودامي " الله يعوض عليهم "الأحد ٢٨ #رمضان ١٤٤٥هـ7 إبريل 2024ممتداول April 7, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر



ضرورة اتباع إرشادات السلامة



فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.وشددت على عدم السباحة في تجمعات المياه كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.وأهابت المديرية العامة بضرورة اتباع إرشادات السلامة، والاتصال بالرقمين "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"998" في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.