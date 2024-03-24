الدفاع المدني يُحذر من استمرار الأمطار والتقلبات الجوية على مكة والرياض وهذه المناطق

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى الحيطة والحذر، من استمرار تساقط الأمطار والتقلبات الجوية على مكة والرياض وعدد من مناطق المملكة.
استمرار الأمطار والتقلبات الجويةوطالبت
على حسابها في منصة إكس، بضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع
السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة
لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة
ومواقع التواصل الاجتماعي.
ضرورة
البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن تجمُّع السيول وأوضحت أن الحالة المتوقعة من الأمطار والبرد والسيول
والتقلبات الجوية تشمل منطقة مكة المكرمة والرياض والشرقية وعسير والباحة والحدود
الشمالية.
وأشارت إلى أن هذه المناطق من المتوقع أن تتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.