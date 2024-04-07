أمطار غزيرة وسيول جارية.. تقلبات جوية وطقس غير مستقر على هذه المناطق

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت كميات غزيرة من الأمطار أدت لجريان السيول، وتساقط كرات البرد، مع هبوب رياح قوية بمناطق المملكة.





تقلبات جوية وطقس غير مستقر على هذه المناطق





غزارة الأمطار على طريق ابالورود ضيده شمال شرق

السبت ٢٧

6 إبريل 2024م

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. pic.twitter.com/AFzrahRUbD 📍شاهدغزارة الأمطار على طريق ابالورود ضيده شمال شرق #القصيم السبت ٢٧ #رمضان ١٤٤٥هـ6 إبريل 2024م April 7, 2024

أمطار غزيرة على منطقة الباحة



رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة



هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان





لسيل وادي الرشاء بين عرجاء و نفي شمال

الأربعاء ٢٤

3 إبريل 2024م

📸 | محمد الطويل

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. pic.twitter.com/HmSN8Nx0zJ 📍 مشاهد جويةلسيل وادي الرشاء بين عرجاء و نفي شمال #الدوادمي الأربعاء ٢٤ #رمضان ١٤٤٥هـ3 إبريل 2024م📸 | محمد الطويل April 6, 2024

أمطارٌ رعدية ونشاطٌ في الرياح على حائل



أمطار متوسطة على منطقة نجران



أمطار غزيرة وسيول ورياح مثيرة للأتربة



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر



ضرورة اتباع إرشادات السلامة



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار الغزيرة مع كرات البرد والسيول الجارية، وسط تقلبات جوية على القصيم وحائل وجازان وعسير ونجران والمدينة والباحة وغيرها.ففي منطقة عسير، هطلت أمطار متوسطة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها، ومحافظة النماص، ومراكز السودة والشعف وخميس البحر، والواديين، سالت على إثرها الأودية والشعاب.كما تساقطت أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة, وانعدام في مدى الرؤية الأفقية, وجريان السيول, وصواعق رعدية, على مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, وبلجرشي, والقرى, والمندق, والأجزاء المجاورة لها.وفي المدينة، هبت رياح شديدة على العلا والعيص وخيبر وينبع والرايس، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا في الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى ٤٠ - ٤٩ كيلومترًا في الساعة.يأتاي هذا مع هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، صاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.وفي منطقة حائل، هطلت أمطار رعدية ‏ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.‏في الوقت نفسه، تساقطت أمطار متوسطة على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة, تشمل تأثيراتها رياح شديدة السرعة، وشبة انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم والرياض تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية. ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.وشددت على عدم السباحة في تجمعات المياه كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.وأهابت المديرية العامة بضرورة اتباع إرشادات السلامة، والاتصال بالرقمين "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"998" في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.