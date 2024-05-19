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ظاهرة نادرة بهذه الدولة.. أسماك مفترسة تغزو الشوارع

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سمكة مفترسة
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في واقعة نادرة الحدوث، شهدت مدينة بورتو أليجري البرازيلية خروج أسماك "البيرانا" المفترسة، عن بيئتها وانتشارها في الشارع بسبب الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المدينة مؤخرا.اضافة اعلان

أسماك مفترسة تغزو الشوارع في البرازيل:

وبحسب ما نشره موقع "nacion" أنه بالإضافة إلى الأضرار المادية للفيضانات الأخيرة، فقد جلبت المياه أسماك "البيرانا" المفترسة، حيث شوهدت في أجزاء مختلفة من المدينة، بحسب ما وثقته مقاطع فيديو.
ونقل الموقع عن إدارة الإطفاء بالمنطقة وجود الأسماك آكلة اللحوم في الشوارع، حيث تلقت عدة بلاغات من المواطنين.
 وأوضح أن محلل تكنولوجيا المعلومات، عثر على سمكة "البيرانا" على بعد حوالي خمسة كيلومترات من نهر جاكوي، بالقرب من المجرى المائي.
من جانبهم أفاد الصيادون، أن وجود أسماك "البيرانا" المفترسة في أنهار المنطقة يتسبب في أضرار بيئية لمدة 3سنوات على الأقل.
 كما أنه ونظرا لأنها ليست محلية، فإنها تؤدي إلى خلل في النظام البيئي من خلال مهاجمة الأنواع الأخرى من الأسماك.
فيما أعرب السكان في تعليقات على منصة "إكس"، عن قلقهم بشأن غزو أسماك "البيرانا"، وعبروا عن مخاوف بشأن تضرر النظام البيئي المحلي.
وعلق أحد المستخدمين: " أينما ذهبت هذه السمكة، فإنها تدمر كل شيء، وتتكاثر بسرعة كبيرة، ومن المؤكد أنه سيكون لدينا عواقب مع الأسماك والقشريات الأخرى".

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