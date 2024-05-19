شاهد.. الصراصير تغزو مدن الغرب الأمريكي

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في الوقت الذي تغزو فيه حشرات الزيز، جزءًا كبيرًا من شرقي الولايات المتحدة، اجتاحت أسراب من الصراصير المدن غربي البلاد.

وكانت بعض الطرق في ولاية أيداهو مغطاة بالصراصير لدرجة أن أطقم الصيانة اضطرت إلى إحضار جرار لإزالتها، كما أظهر مقطع فيديو نشرت إدارة النقل بالولاية عبر منصة "إكس".

وعلقت على المقطع قائلة: "هذا الفيديو من طريق الولاية السريع 51 الأسبوع الماضي. صراصير المورمون تسيطر على الطريق هذا الموسم! احذر من البقع الملساء. إذا شعرت بالغثيان بسهولة، فلا تشاهد هذا مع تشغيل الصوت".







This video is from State Highway 51 last week. Mormon crickets are taking over the road this season! Watch out for slick spots. (If you get queasy easily, don't watch this with the volume on🤢) Our maintenance crews see a little of everything in Southwest Idaho...🦗🦗This video is from State Highway 51 last week. Mormon crickets are taking over the road this season! Watch out for slick spots. (If you get queasy easily, don't watch this with the volume on🤢) pic.twitter.com/DzeItd0oYr July 21, 2022





صراصير المورمون



خسائر اقتصادية وبيئية كبيرة



وصراصير المورمون موطنها الأصلي أمريكا الشمالية، ويمكن أن يصل طولها إلى أكثر من 5 سم.وحصلت على اسمها في القرن التاسع عشر عندما دمرت الحشرات العملاقة حقول مستوطني المورمون.ومع ذلك، فإنها ليست صراصير حقيقية. لكنها في الواقع عبارة عن جنادب قصيرة الأجنحة ومدعومة بالدرع تشبه الجنادب السمينة ولا يمكنها الطيران، وفقًا لجامعة نيفادا وكلية رينو للزراعة والتكنولوجيا الحيوية والموارد الطبيعية.وفي السنوات الأخيرة، تفاقمت حالات تفشي صراصير المورمون في جميع أنحاء الغرب الأمريكي، وربما تكون أزمة المناخ هي السبب جزئيًا.وتشجع ظروف الجفاف تفشي صراصير المورمون، والتي، يمكن أن تؤدي إلى مليارات الحشرات وتتسبب في خسائر اقتصادية وبيئية كبيرة للمراعي والأراضي الزراعية، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.وقالت جامعة نيفادا في رينو: "بأعداد كبيرة، يمكن أن تسهم تغذيتها في تآكل التربة، وسوء نوعية المياه، والتربة المستنفدة للمغذيات، وربما تتسبب في ضرر للأنظمة البيئية للمراعي والأراضي الزراعية".وعادةً، تسافر هذه الحشرات غير القادرة على الطيران معًا، وتغطي ما لا يقل عن ربع ميل يوميًا.وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إنها عندما تلتهم النباتات، تتضرر أعداد لا حصر لها من المحاصيل، وتتغير الأنماط الطبيعية مثل التآكل وجريان المياه ودورة المغذيات بشكل مفاجئ.