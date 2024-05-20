الإثنين، 12 ذو القعدة 1445 ، 20 مايو 2024

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لماذا اختار النبي ﷺ الصيام من بين سائر الأعمال عند عرض الأعمال على الله يومي الاثنين والخميس؟ "الخثلان" يوضح

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، سبب اختيار النبي ﷺ الصيام من بين سائر الأعمال عند عرض الأعمال على الله يومي الاثنين والخميس.اضافة اعلان

الصيام هو أفضل العبادات

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن سبب اختيار النبي ﷺ الصيام من بين سائر الأعمال عند عرض الأعمال على الله يومي الاثنين والخميس، يرجع إلى أن الصيام هو أفضل العبادات ويجزي الله به جزاءً خاصًا من عنده.

كل عمل بن آدم له إلا الصوم

وأضاف أن الصوم عبادة خاصة بين العبد وربه، سواء كان فرضًا أو نافلة، لقوله تعالى: "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به".

وبين أن هذا يدل على عظيم أجر وثواب الصيام، لذلك قال النبي ﷺ: "أحب أن يُرفع عملي وأنا صائم".

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