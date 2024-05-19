حجّ على حساب غيره مع قدرته المالية.. ما صحة ذلك؟

أ أ

أجاب الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال بشأن من يقوم بالحج على حساب غيره مع قدرته المالية أن يؤدي الفريضة من ماله الخاص.



حكم الحج على حساب الغير:

حكم الذهاب للمدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم:

وكان الشيخ الفوزان قد تلقى سؤالا عبر تسجيل صوتي على حسابه في منصة إكس يقول فيه صاحبه :"حكم من حج على حساب الغير مع القدرة على الحج من ماله".وأوضح الشيخ الفوزان أن ذلك جائز وصحيح، لكن إن تورع الشخص وفضّل أن يحج من مال غيره فهذا أولى وأفضل، لكن قبل أن يحج على حساب غيره فلا بأس.وفي وقت سابق أجاب أيضا الشيخ الفوزان، عن مشروعية زيارة المدينة لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلموكانت الهيئة العامة للبحوث العلمية والإفتاء قد نشرت مقطع فيديو للشيخ الفوزان يجيب فيه عن سؤال بشأن " حكم السفر إلى المدينة بنيّة زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ؟".وأوضح الشيخ الفوزان في رده على السؤال أنه لو نوى الذهاب إلى مسجد الرسول وتدخل الزيارة فيه تبعا، فلا بأس لذلك، لقوله عليه السلام :" لا تشدوا الرحال إلا لثلاثة مساجد :"المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى".وأضاف أن السفر لا يكون إلا لهذه المساجد، حيث لا يسافر لأجل السلام عليه، لأجل الحديث أن شد الرحال لا يكون إلا للعبادة والصلاة في المساجد المذكورة التي نص قول النبي صلى الله عليه وسلم.