جريمة بشعة.. السجن المؤبد لرجل بعد إنهاء حياة زوجته بطريقة غير متوقعة

أ أ

حُكم على رجل من بريسكوت بولاية أريزونا الأمريكية، بالسجن مدى الحياة بعد اعترافه بقتل زوجته بدفنها حية في عام 2017.

وقال دينيس ماكجرين، المدعي العام لمقاطعة يافاباي، إن ديفيد مايكل باجنيانو البالغ من العمر 62 عامًا حُكم عليه بقضاء بقية حياته في السجن بتهمة قتل زوجته ساندرا باجنيانو البالغة من العمر 39 عامًا، والتي دُفنت حية في مقبرة محفورة يدويًا بالقرب من منزلهما.

وأضاف: "لقد طالب مكتبي بعقوبة الإعدام في هذه القضية بسبب الظروف المروعة التي أحاطت باختطاف وقتل أم شابة"، وفق شبكة "فوكس نيوز ديجيتال".





اختفاء الزوجة



اعتراف الزوج بالجريمة



وقالت السلطات إن ساندرا باجنيانو اختفت أثناء طلاقها من زوجها في مايو 2017.وكان الزوجان المنفصلان يعيشان في المنزل نفسه مع ابنتيهما الصغيرتين.وبدأ مكتب عمدة مقاطعة يافاباي التحقيق في ملابسات الاختفاء المشبوه، مما أدى إلى مطاردة واسعة النطاق.وعثر على جثة ساندرا باجنيانو مقيدة ومكممة بشريط التغليف في قبر محفور يدويًا في منطقة نائية بالقرب من بريسكوت. وبحسب الطبيب الشرعي فقد دُفنت حية.وقال ماكجرين: "كشفت الأدلة أنها كافحت بقوة أثناء وجودها في القبر، ومن المرجح أنها ظلت واعية لمدة تصل إلى خمس دقائق بعد دفنها".وأظهرت التحقيقات من خلال تتبع بيانات هاتف ديفيد باجنيانو، أنه كان بالقرب من موقع القبر، حيث تم العثور على زوجته قبل أيام قليلة من وفاتها، وكذلك في الليلة التي اختفت فيها.وأوضح ماكجرين، أن باجنيانو أقر بأنه مذنب بارتكاب جريمة قتل في الليلة التي سبقت بدء محاكمته، مما يضع قرار الحكم في يد القاضي.وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل بالإضافة إلى 16 سنة ونصف إضافية بتهمة الاختطاف والتزوير والاحتيال.وأضاف ماكجرين: "آمل أن يجلب الحكم المؤبد بعض النهاية لعائلة الضحية". "أريد أن أوضح أن مكتبي سيحاكم بشدة أي شخص يرتكب جريمة عنيفة في مقاطعة يافاباي، وسنواصل ملاحقة عقوبة الإعدام في الحالات المناسبة".