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انتشر في 24 دولة.. 4 علامات تكشف الإصابة بمرض مميت

مرض النوم
مرض النوم
أ أ
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ينتشر "مرض النوم" من خلال لدغات نوع معين من الذباب ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة إذا ترك دون علاج.

مرض النوم:

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من جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر الإصابة بـ"مرض النوم"، والذي يمكن أن يكون قاتلا إذا لم يتم علاجه.

وينتقل "مرض النوم"، أو كما يعرف رسميا بداء المثقبيات الإفريقي البشري (HAT) إلى البشر عن طريق لدغات ذباب "تسي تسي".

لدغات ذباب تسي تسي:


ويسكن هذا الذباب منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، وتنقل أنواع معينة فقط المرض.

 أما أكثر السكان تعرضا هم أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة أو صيد الأسماك أو تربية الحيوانات أو الصيد.

كما أن المسافرين الذين أمضوا الكثير من الوقت في الهواء الطلق أو قاموا بزيارة المتنزهات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى معرضون لخطر الإصابة بالعدوى. 

أعراض مرض النوم المميت:


ولا يوجد لقاح أو دواء يمنع داء المثقبيات الإفريقي، حيث تتمثل الأعراض الرئيسية للحالة في:

1-التعب.
2- ارتفاع درجة الحرارة.
3- الصداع.
4- آلام العضلات.

أيضا أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه اعتمادا على نوع الطفيلي الفرعي، يتخذ داء المثقبيات الإفريقي البشري شكلين: المثقبية البروسية الغامبية، التي وجدت في 24 بلدا في غرب ووسط إفريقيا.

 وتمثل حاليا 92% من الحالات المبلغ عنها وتتسبب في مرض مزمن.

 كما يمكن أن يصاب الشخص بالعدوى لعدة أشهر أو حتى سنوات دون ظهور علامات أو أعراض رئيسية - وعندما تظهر أعراض واضحة، غالبا ما يكون المرض في مرحلة متقدمة مع إصابة الجهاز العصبي المركزي بالفعل.

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