5 دقائق يوميا من الجري تقيك من أمراض قاتلة

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ممارسة الجري من 5-10 دقائق فقط يوميًا بوتيرة معتدلة أي ما يقارب 10 كم في الساعة يقلل من خطر الموت بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.



فوائد الجري يوميا: اضافة اعلان



موقع "ويب طب" ذكر عدة فوائد صحية بأهم للجري يوميًا ومنها:



1-خفض معدلات الوفاة: يقلل من خطر الوفاة من أي مشكلة طبية بنسبة 29% وخطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 50%، وكذلك يقلل نسبة الوفاة من السكتة الدماغية.



2- انخفاض نسبة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



3- خفض احتمالية الإصابة بالسرطان وكذلك الوفاة منه إذ أنه يساهم بتقليل خطر الوفاة بسبب السرطان بنسبة 30-50%.

4- خفض خطر الإصابة بالأمراض العصبية والوفاة منها، مثل: داء الزهايمر، وداء باركنسون.



5- بناء عظام قوية وتقوية بنية العضلات.



6- حرق الكثير من السعرات الحرارية والحفاظ على وزن صحي.



7- خفض خطر الوفاة بسبب التهابات الجهاز التنفسي والأمراض العصبية.



8- تحسين أنماط النوم والحالة النفسية.



9- تقوية الإدراك والوعي أثناء تقدّم السن.



نصائح عامة عند ممارسة الجري:



1-ابدأ بسرعة معتدلة: إذ يجب أن تبدأ بالجري أو المشي السريع بسرعة متوسطة تسمح لك بالمشي دون أن تشعر بضيق في التنفس، ويجب ألا يسبب أي ألم أو إصابة.

2- تطوّر ببطء: ابدأ بالتمارين الخفيفة إلى المعتدلة الشدة وعلى شكل فترات قصيرة طوال الأسبوع، ثم تطوّر تدريجيًا إلى تمارين أكثر حدًّة ولفترة أطول.



3- جرّب تمارين أخرى: قم بتجربة أنواع إضافية من التمارين، مثل: تمارين القوة، والتوازن، والمرونة.



4- كن واقعيًّا: ضع خطة واقعية آخذًا بالاعتبار عوامل عدة، مثل: العمر، والجنس، والحالة الطبية، والأهداف الصحية، وإذا لم يكن الجري مناسبًا، فاستبدله بنوع آخر من التمارين.



5- قم بزيادة التمرين تدريجيًا: بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص وزنهم أو الحفاظ على وزن صحي، من المفيد ممارسة تمرين الجري بشكل بطيء لكن ثابت وذلك لعدة أسابيع وشهور.