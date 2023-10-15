5 دقائق يوميا من الجري تقيك من أمراض قاتلة

ممارسة الجري من 5-10 دقائق فقط يوميًا بوتيرة معتدلة أي ما يقارب 10 كم في الساعة يقلل من خطر الموت بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
فوائد الجري يوميا:
موقع "ويب طب" ذكر عدة فوائد صحية بأهم للجري يوميًا ومنها:
1-خفض معدلات الوفاة: يقلل من خطر الوفاة من أي مشكلة طبية بنسبة 29% وخطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 50%، وكذلك يقلل نسبة الوفاة من السكتة الدماغية.
2- انخفاض نسبة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
3- خفض احتمالية الإصابة بالسرطان وكذلك الوفاة منه إذ أنه يساهم بتقليل خطر الوفاة بسبب السرطان بنسبة 30-50%.
4- خفض خطر الإصابة بالأمراض العصبية والوفاة منها، مثل: داء الزهايمر، وداء باركنسون.
5- بناء عظام قوية وتقوية بنية العضلات.
6- حرق الكثير من السعرات الحرارية والحفاظ على وزن صحي.
7- خفض خطر الوفاة بسبب التهابات الجهاز التنفسي والأمراض العصبية.
8- تحسين أنماط النوم والحالة النفسية.
9- تقوية الإدراك والوعي أثناء تقدّم السن.
نصائح عامة عند ممارسة الجري:
1-ابدأ بسرعة معتدلة: إذ يجب أن تبدأ بالجري أو المشي السريع بسرعة متوسطة تسمح لك بالمشي دون أن تشعر بضيق في التنفس، ويجب ألا يسبب أي ألم أو إصابة.
2- تطوّر ببطء: ابدأ بالتمارين الخفيفة إلى المعتدلة الشدة وعلى شكل فترات قصيرة طوال الأسبوع، ثم تطوّر تدريجيًا إلى تمارين أكثر حدًّة ولفترة أطول.
3- جرّب تمارين أخرى: قم بتجربة أنواع إضافية من التمارين، مثل: تمارين القوة، والتوازن، والمرونة.
4- كن واقعيًّا: ضع خطة واقعية آخذًا بالاعتبار عوامل عدة، مثل: العمر، والجنس، والحالة الطبية، والأهداف الصحية، وإذا لم يكن الجري مناسبًا، فاستبدله بنوع آخر من التمارين.
5- قم بزيادة التمرين تدريجيًا: بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص وزنهم أو الحفاظ على وزن صحي، من المفيد ممارسة تمرين الجري بشكل بطيء لكن ثابت وذلك لعدة أسابيع وشهور.