وصلت 800 دولار.. غرامة موجعة على سيارات مثيرة للضجيج في هذه الدولة

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فرضت سلطات نيويورك، غرامات كبيرة على سائقي السيارات الرياضية المسببة للضجيج أو حتى سائقي السيارات الرياضية غير المعدلة التي تخالف القواعد الجديدة لمعدلات ضجيج السيارات.



غرامة على السيارات الفارهة



المدينة التي لا تنام



وفي التفاصيل، قرر المسؤولون في المدينة فرض الغرامات منذ ديسمبر الماضي كجزء من برنامج جديد للحد من الضجيج، كما يهدف إلى التصدي للاستخدام المفرط لأبواق السيارات.وقال أحد السائقين إنه تعرض لغرامة قيمتها 800 دولار بسبب إثارة ضجيج شديد بسيارته بورش 911 كاريرا إس إنتاج 2010 وقد تم رفض طعنه على قرار الغرامة مرتين.هذا وتستخدم شرطة المدينة كاميرات ذكية تصل تكلفة الواحدة منها 35 ألف دولار وميكروفونات عالية الحساسية لتطبيق قواعد الضجيج الجديدة.وترصد هذه الأجهزة وتلتقط أي شيء بدءا من صوت مخرج عادم السيارة وحتى صوت البوق وتشغيل الموسيقى بصوت مرتفع، وفقا لمجلة كار أند درايفر الأمريكية المتخصصة في موضوعات السيارات.من ناحيته قال كيث باورز عضو مجلس محلي مانهاتن في ديسمبر الماضي عندما تم التصويت لصالح القواعد الجديدة "حتى في المدينة التي لا تنام، يستحق سكان نيويورك لبعض السلام والهدوء".يشار إلى المدينة نفذت برنامجا لاختبار استخدام أجهزة لرصد الضجيج في نيويورك منذ 2021 حيث أصدرت 218 مخالفة في 2023، قبل إقرار القواعد الجديدة في الشهر الأخير من العام الماضي.