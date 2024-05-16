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فضحتها الكاميرات.. عقوبة موجعة لبريطانية تركض أميالا وتدعي الإعاقة لأجل الاحتيال المالي

ا
ارشيفية
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تعرضت امرأة بريطانية لعقوبة بالسجن عامين، وذلك بعد أن كشفتها كاميرات مراقبة، حيث ادعت الإعاقة لأجل التسول والحصول على المال.

بريطانية تدعي الإعاقة:اضافة اعلان

وجاء الحكم على البريطانية بالسجن لمدة عامين، وذلك بعد أن احتالت على برنامج الإعانات، حيث تم تصويرها سرًا وهي تكمل مسافة ثلاثة أميال عندما زعمت أنها بالكاد تستطيع المشي.
وبحسب صحف بريطانية، فقد حصلت المرأة على ما يقرب من 70 ألف جنيه إسترليني كمزايا على مدى عشر سنوات بعد أن زعمت أنها بالكاد تستطيع الوقوف بسبب مرض التصلب المتعدد. 
بينما تم تصوير المرأة البالغة من العمر 50 عامًا من قبل محققي الاحتيال وهي تركض لمسافة ثلاثة أميال من منزلها في ستانلي.
ووجه لها المحقق قوله: " لا يمكن وصف سلوكك إلا بأنه مسار طويل وفظيع من عدم الأمانة، وليس هناك أي عذر له".
وتابع في أقواله لها: لقد حصلت، عن طريق الاحتيال، على مبلغ كبير من المال لم يكن لك أي حق فيه، وحرمت دافعي الضرائب من الأموال التي كان من الممكن أن يتم إنفاقها بشكل مفيد في مكان آخر.
 وأوضح أنها احتالت على الدولة بمبلغ كبير من المال على مدى فترة طويلة، مضيفا :" أنا مقتنع بأن عقوبة السجن هي وحدها المناسبة".
كما أشار المحقق إلى أن الفريق أوقف سيارته أمام منزل المرأة وقام بتصويرها وهي تسير على نفس الطريق ثلاث مرات.

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