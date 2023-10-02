الإثنين، 17 ربيع الأول 1445 ، 02 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

"قتال الأبطال" قط ينجح في النجاة من ذئب ونهاية تفوق الوصف (فيديو)

قط وذئب
قط وذئب
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" صراعا نادرا بين قط وأحد الذئاب والذي فشل في افتراس القط.

قط وذئب وجها لوجه:اضافة اعلان


ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله محاولة مستميتة من القط في النجاة، وذلك بعد إصرار الذئب على افتراسه.

وبالفعل تمكن القط رغم صغر حجمه في الإفلات من الذئب ، وذلك بعد قفزه إلى أعلى عمود بالغرفة وظل متشبثا به بمخالبه، ما أصاب الذئب باليأس منت افتراسه.

قنص ذئب يهاجم مزرعة أبقار:


أيضا وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، قيام قناص بقتل ذئب اعتاد مهاجمة قطيعه من الأبقار داخل مزرعته.


ويظهر الفيديو عددا كبيرا من الذئاب يحاصر حظيرة من الأبقار داخل مزرعة لأجل افتراسها.

كما أظهر الفيديو القناص، وهو يصوب بندقيته نحو أحد الذئاب والذي ظهر بين قطيع الأبقار ليسقط فجأة على الأرض.


وبحسب ما تم تداوله فقد استخدم المزارع كاميرا ليلية في عملية القنص ، لكي يقضي على قطيع من الذئاب اقتحم مزرعته.

ذئب يقتحم مزرعة في بريدة:


وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مروع يوثق ما فعله ذئب اقتحم مزرعة وافترس 47 رأسًا من الماعز والغنم.

وفي الفيديو المتداول، ظهرت عشرات الأغنام والماعز وقد لقيت حتفها بينما كان البعض يواجه الموت ويعاني من الجروح الخطيرة التي سببها هجوم الذئب.

اقرأ أيضا

غراب
7:55 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

"والذي قدر فهدى".. لن تصدق ما يفعله الغراب لأجل كسر "الجوز"

وحيد القرن
7:22 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

طار في الهواء كقطعة ورق.. ثور ووحيد القرن وجها لوجه

يقرأ القرآن
5:16 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

عامل نظافة يتلو القرآن بطريقة مؤثرة في مدرسة ثانوية بدولة خليجية

شؤون المسجد الحرام- المسجد الحرام - الجمعة
2:44 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

تعرف على طرق الالتحاق بالحلقات القرآنية بالمسجد الحرام

اقرأ أيضا

منح جائزة نوبل 2023 لعالمين ساهما في تطوير لقاحات كورونا

مشاكل النوم في منتصف العمر.. الأسباب وطرق الحل الممكنة

مصر.. ترميم مخطوطة للقرآن الكريم تعود للقرن الأول الهجري (صور)

شاهد.. شاب يسحب 6 سيارات بأسنانه ويحقق رقمين قياسيين عالميين

معادلة الـ 30 ثانية.. وصفة ذهبية لتطوير مهارة الاختصار

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

وحيد القرن 7:22 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

طار في الهواء كقطعة ورق.. ثور ووحيد القرن وجها لوجه

ذئب 9:47 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

"لا يخون زوجته ولا يقرب زواج المحارم".. معلومات مذهلة عن الذئب

2023-09-28_19-39-22 7:37 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

مغامر بالمملكة يجالس الذئاب ويكشف تفاصيل مثيرة

قهوة 9:28 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

محببة للجميع.. أسهل طريقة لتناول قهوتك المفضلة بدون سكر

اقرأ أيضا

وسائل التواصل
7:28 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

كاتب يطالب بالتصدي للباحثين عن الشهرة والترند على حساب القيم والمبادئ

ايلون ماسك
2:05 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

هل يربح إيلون ماسك 142 ألف دولار في الدقيقة؟

ذئاب
11:34 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

بأنياب مكشوفة وعيون حمراء.. ذئاب آلية لحماية السكان من الدببة في هذه الدولة

الفواكه
10:22 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

احذر 5 أمور بعد الأكل مباشرة.. ماذا عن تناول الفاكهة؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

والد الطالب ضحية الدهس
10:19 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

والد الطفل ضحية الدهس بالدمام يروي تفاصيل صادمة عن الحادث

فأر
9:08 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

رعب بـ 3 دول.. الأفاعي والجرذان وبق الفراش تلاحق السكان في المنازل والمتاجر

أهم 10
8:45 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

أهم 10.. العفو عن قاتل قبل إنزال السيف على رقبته وتوجيه مهم من حساب المواطن

مساند العمالة المنزلية
7:46 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

استقدمت عاملة منزلية وبعد وصولها ترفض العمل.. "مساند" يعلق

Capto_Capture 2023-10-02_07-29-39_PM
7:33 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

في لحظة التنفيذ نطق الوالد.. مواطن يروي تفاصيل العفو عن قاتل شقيقه

WhatsApp Image 2023-10-02 at 7.12.30 PM
7:16 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

مختصون يكشفون عقوبة دهس طالب من قبل حافلة مدرسية