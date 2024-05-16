الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

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هل الدم الخارج من الحجامة يبطل الوضوء؟

سماحة مفتي عام المملكة
سماحة المفتي
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أجاب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء عن حكم صحة الوضوء بعد الحجامة.

هل الحجامة تبطل الوضوء:اضافة اعلان

وكان حساب الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على منصة إكس قد نشر مقطعا صوتيا لسماحة المفتي يجيب فيه على سؤال يقول فيه صاحبه :"هل الحجامة تُبطل الوضوء؟".
وأوضح سماحة المفتي أن الأمر فيه خلاف بشأن بطلان الوضوء لمن قام بالحجامة.
وأضاف أنه إن توضأ بعد الحجامة كان أولى، لكن جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وصلى ولم يتوضأ.

حكم الحجامة وتحليل الدم للصائم:

وفي وقت سابق أوضح أستاذ الشريعة ورئيس الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان حجم الحجامة والتبرع بالدم بالنسبة للصائم.
وقال الشيخ الخثلان، في مقطع فيديو عبر "تويتر": "احتجم وهو صائم غير محفوظة، كما قال الإمام أحمد، وعلى هذا فالقول الراجح، أن الحجامة تفسد الصيام".
وتابع الشيخ الخثلان:"إذا كانت الحجامة تفسد الصيام فمعنى ذلك أن تحليل الدم، إذا كان الدم المستخرج كثيراً أيضا يفسد الصيام، إذ لا فرق بين أن يستخرج الدم لأجل الحجامة أو يستخرج لأجل التحليل، وعلى ذلك نقول إذا كان الدم المستخرج لأجل التحليل كثيرًا فإنه يفسد الصيام".
وواصل قائلا: "ومثل ذلك أيضاً التبرع بالدم، لأنه في العادة من يتبرع بالدم يتبرع بدم كثير، وهو أيضا يفسد الصيام".

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