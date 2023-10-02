طار في الهواء كقطعة ورق.. ثور ووحيد القرن وجها لوجه

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مواجهة عنيفة وصراعا بين ثور جاموس ووحيد القرن.





ثور ووحيد القرن:



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كلب وقطيع من الذئاب:



ويظهر مقطع الفيديو دخول ثور الجاموس في صراع مع وحيد القرن، والذي لم يمهله حتى ضربه بأنيابه.وعند محاولة الثور مواجهة وحيد القرن انقضّ عليه بضربة قاضية والتي دفعته في الهواء وكأنه قطعة من الورق.وفي سياق موازٍ وثق مقطع فيديو صراعا آخر بين قطيع من الذئاب مع أحد الكلاب، والذي دخل معهم في قتال بمفرده.ويظهر الفيديو الذي تم تداوله على منصة "إكس" محاولة دخول قطيع الذئاب إلى المكان الذي يوجد به الكلب، لكنه واجههم بمفرده، دون أن يمكن كلب آخر من مساعدته بسبب تقييده بسلسلة.كما يظهر أيضا عدم تمكن الكلب المقاتل من التحرك بإرادة كاملة حيث ظهر أيضا وهو مربوط بسلسلة، حيث تكاثرت عليه الذئاب، وحاولوا افتراسه.