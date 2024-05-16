الجمعة، 09 ذو القعدة 1445 ، 17 مايو 2024

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يدعو ويرفع يديه في الدعاء بين خطبتي الجمعة.. ما صحة ذلك؟

الدعاء
رفع اليدين في الدعاء
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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال بشأن مشروعية الدعاء بين خطبتي الجمعة.

مشروعية الدعاء بين خطبتي الجمعة:

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وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته عبر قناة المجد يقول فيه صاحبه : "هل الوقت بين خطبتي الجمعة موضع دعاء مع رفع اليدين؟".
وأوضح الشيخ الخثلان في رده على السؤال أنه يشرع ذلك، وأن أرجح وقت للإجابة في يوم الجمعة هو "الساعة الأخيرة".
لكن نبه أن مشروعية الدعاء وأفضلية وقته تبدأ منذ صعود الخطيب على المنبر حتى آخر ساعة من يوم الجمعة.
وعليه كما بين الشيخ الخثلان فإنه يشرع لمن أردا الدعاء أن يدعو بين الخطبتين ويرفع يديه في الدعاء، لأن ذلك من مظنة وقت قبول الدعاء في يوم الجمعة.

هل وصف شوال بالطول والخمول من سب الدهر؟


وفي سياق آخر أجاب أيضا الشيخ الخثلان على سؤال يتعلق بوصف شهر شوال بأنه طويل وهل ذلك يدخل في سب الدهر.
وكان الشيخ الخثلان قد أعاد مقطع فيديو على حسابه في إكس يسأل فيه أحد الأشخاص:"هل وصف شهر شوال بأنه شهر طويل وشهر خمول يعتبر من سب الدهر؟".
وأوضح الشيخ الخثلان أن ذلك لا يعد من سب الدهر إذا كان على سبيل الإخبار، حيث ذكر القرآن على لسان سيدنا لوط عليه السلام " هذا يوم عصيب".
وأيضا وصف القرآن أيام عاد بـ"أيام نحسات"، فالمحظور ما كان على سبيل الشتم، أما على سبيل الإخبار فلا بأس.




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