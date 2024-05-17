ما حكم الصلاة على الجنازة مرة أخرى في المقبرة وتأخير دفنها؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف أستاذ الشريعة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الصلاة على الجنازة مرة أخرى في المقبرة وتأخير دفنها.





حكم الصلاة على الجنازة مرة أخرى في المقبرة وتأخير دفنها؟



من فاتته صلاة الجنازة يصلي على القبر



وأوضح في مقطع فيديو عبر حسابه في منصة "إكس"، أن الصلاة على الجنازة مرة أخرى في المقبرة وتأخير دفنها أمر غير مشروع.وبين أن السُنة هي الإسراع بدفن الجنازة، وأنه فور وصولها من المسجد ينبغي المبادرة بدفنها وعدن تأخير في هذا الأمر.وأشار إلى أن تأخير دفن الميت مخالف للسنة، وأن عذر تكرار الصلاة عليها بسبب أن هناك من لم يصلى عليها، عذر غير مقبول، وأن فاتته صلاة الجنازة فليصل على القبر.