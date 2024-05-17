الجمعة، 09 ذو القعدة 1445 ، 17 مايو 2024

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ما حكم الصلاة على الجنازة مرة أخرى في المقبرة وتأخير دفنها؟ "الخثلان" يُجيب

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
أ أ
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كشف أستاذ الشريعة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الصلاة على الجنازة مرة أخرى في المقبرة وتأخير دفنها.اضافة اعلان

حكم الصلاة على الجنازة مرة أخرى في المقبرة وتأخير دفنها؟

وأوضح في مقطع فيديو عبر حسابه في منصة "إكس"، أن الصلاة على الجنازة مرة أخرى في المقبرة وتأخير دفنها أمر غير مشروع.
وبين أن السُنة هي الإسراع بدفن الجنازة، وأنه فور وصولها من المسجد ينبغي المبادرة بدفنها وعدن تأخير في هذا الأمر.

من فاتته صلاة الجنازة يصلي على القبر

وأشار إلى أن تأخير دفن الميت مخالف للسنة، وأن عذر  تكرار الصلاة عليها بسبب أن هناك من لم يصلى عليها، عذر غير مقبول، وأن فاتته صلاة الجنازة فليصل على القبر.



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