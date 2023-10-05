فيديو يوثق مهارة طفل أفريقي في ترتيل القرآن على يد شقيقه

طفل أفريقي يرتل القرآن:



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تلاوة القرآن بين أطفال أفريقيا:



#قرآن_يتلى_في_أفريقيا.



هذا الغلام الأفريقي يذاكر القرآن على يد أخيه…



نعمت - والله- تربية كانت على كتاب الله تعالى.



رزقكم الله جميعا أولادا صالحين حافظين لكتاب الله عاملين ومؤمنين به. هذا الغلام الأفريقي يذاكر القرآن على يد أخيه…نعمت - والله- تربية كانت على كتاب الله تعالى.رزقكم الله جميعا أولادا صالحين حافظين لكتاب الله عاملين ومؤمنين به. pic.twitter.com/mdfobd353S October 4, 2023

وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء أفارقة مهارة طفل أفريقي يقوم بترتيل القرآن على يد شقيقه.ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله الطفل جالسا أمام شقيقه مفترشا الأرض، وهو يتلو سورة "ص"، ذولك بمهارة وقراءة جيدة، تدل على حسن عنايته وحفظه لكتاب الله.وعلق الناشط البوركيني يحيى آدم سانغو على مقطع الفيديو بالقول :" هذا الغلام الأفريقي يذاكر القرآن على يد أخيه… نعمت - والله- تربية كانت على كتاب الله تعالى.. رزقكم الله جميعا أولادا صالحين حافظين لكتاب الله عاملين ومؤمنين به".وفي وقت سابق وثق أيضا مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشهدا مؤثرا للعزيمة والمثابرة على حفظ وتلاوة كتاب الله بين الأطفال الأفارقة.وبحسب ما تم تداوله فقد ظهر أحد المحفّظين لكتاب الله بين مجموعة من الأطفال وهو مبتسم لقيام أحد الأطفال الصغار وهو يتلو القرآن.ويظهر الفيديو الذي تم تداوله الطفل الصغير وهو يقوم بسرد سورة "المسد" على قدر نطقه للكلام، ما يدل على إقدام الصغار في البلدان الأفريقية على الاهتمام بكتاب الله.وعلق أحد النشطاء الأفارقة على مقطع الفيديو بالقول :" قرآن يتلى ويحفظ آناء الليل وأطراف النهار في أفريقيا.. حفظ الله مع الصغار ثم يصبحون حفاظا وهم كبار.. ما أكثر أمثال هؤلاء الأطفال في أفريقيا.