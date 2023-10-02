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صحيفة تواصل الالكترونية

"والذي قدر فهدى".. لن تصدق ما يفعله الغراب لأجل كسر "الجوز"

غراب
غراب
أ أ
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أظهر مقطع فيديو تداوله نشاء على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مشهدا مذهلا لحيلة غراب لأجل كسر ثمرة الجوز.

غراب يكسر الجوز:اضافة اعلان


ويظهر الفيديو الذي تم تداوله، قيام الغرب بوضع الجوز في منقاره والسير به في وسط طريق به " مطب صناعي" حيث يضع ثمرة الجوز والتي تقوم السيارات بدهسه، حتى تتكسر، ثم يعود الغراب مجددا وأكل ما بداخلها.

ويظهر الفيديو مدى إثارة وإعجاب المارة بفعل الغراب العجيب، الذي يظهر قدرة الله تعالى في هداية خلقه وأنه "أحسن كل شيء خلقه".

مجتمع الغربان:


ومن المعروف أن مجتمع الغربان مترابط، حيث إنهم يدعمون بعضهم البعض عند الشعور بخطر، ويلتفوا حول بعضهم ويطلقون الصيحات القوية لإرهاب الغرباء وتخويفهم ليبتعدوا عنهم.

 وعلى النقيض فهمنا سلوكيات غريبة لهم كمثل بعض البشر، حيث إن لو قام أحد الغربان بأكل جزء من طعامه وإن كانت جثة يقوم بدفن المتبقي منها لكي يرجع لها حين الحاجة.

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