"والذي قدر فهدى".. لن تصدق ما يفعله الغراب لأجل كسر "الجوز"

غراب يكسر الجوز: اضافة اعلان



مجتمع الغربان:





هذا الغراب فكر في كسر الجوز

بوضعه في طريق السيارات سبحان اللههذا الغراب فكر في كسر الجوزبوضعه في طريق السيارات pic.twitter.com/gRe5cs9NTV October 2, 2023

أظهر مقطع فيديو تداوله نشاء على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مشهدا مذهلا لحيلة غراب لأجل كسر ثمرة الجوز.ويظهر الفيديو الذي تم تداوله، قيام الغرب بوضع الجوز في منقاره والسير به في وسط طريق به " مطب صناعي" حيث يضع ثمرة الجوز والتي تقوم السيارات بدهسه، حتى تتكسر، ثم يعود الغراب مجددا وأكل ما بداخلها.ويظهر الفيديو مدى إثارة وإعجاب المارة بفعل الغراب العجيب، الذي يظهر قدرة الله تعالى في هداية خلقه وأنه "أحسن كل شيء خلقه".ومن المعروف أن مجتمع الغربان مترابط، حيث إنهم يدعمون بعضهم البعض عند الشعور بخطر، ويلتفوا حول بعضهم ويطلقون الصيحات القوية لإرهاب الغرباء وتخويفهم ليبتعدوا عنهم.وعلى النقيض فهمنا سلوكيات غريبة لهم كمثل بعض البشر، حيث إن لو قام أحد الغربان بأكل جزء من طعامه وإن كانت جثة يقوم بدفن المتبقي منها لكي يرجع لها حين الحاجة.