متواجد على مائدة الطعام بكثرة.. عنصر غذائي يصيب بمرض قاتل

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أكدت نتائج دراسة حديثة تم إجراؤها على نطاق أوسع، أن إضافة الملح دائماً إلى الطعام على المائدة يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان.



علاقة ملح الطعام بسرطان المعدة:



سرطان المعدة في بلدان العالم:



وبحسب ما نشره موقع "نيو أطلس" ففي الدراسة الجديدة، بحث علماء في "جامعة فيينا الطبية" ما إذا كان هناك صلة بين إضافة الملح إلى الطعام على المائدة وخطر الإصابة بسرطان المعدة لدى البالغين في المملكة المتحدة.وقد حصل الباحثون على بيانات من UK Biobank، وهي دراسة سكانية كبيرة للبالغين في المملكة المتحدة، شملت 471,144 فردًا.وكشفت إحصائيات الدراسة أن متوسط عمر المشاركين 56 عامًا، و53.9% منهم من الإناث.وأوضح تيلمان كون، باحث رئيسي في الدراسة، أن الدارسة تهدف إلى "رفع مستوى الوعي بالآثار السلبية للاستهلاك المفرط للملح وتوفير أساس لتدابير الوقاية من سرطان المعدة"، على مستوى العالم.أيضا كشفت الدراسة أن المشاركين الذين أفادوا دائماً بإضافة الملح إلى الطعام على المائدة، كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة بنسبة 41% مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك مطلقًا أو نادرًا.ويعد سرطان المعدة من بين أكثر خمسة أنواع من السرطان شيوعًا في جميع أنحاء العالم.كما أن هناك ارتفاعا مثير للقلق في حالات الإصابة بسرطان المعدة بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا في كل من البلدان العالية والمنخفضة المخاطر.