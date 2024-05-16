لماذا تعظم السيئات في الأشهر الحرم؟

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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، عن سؤال بشأن تعاظم السيئات في الأشهر الحرم.

فعل السيئات في الأشهر الحرم:

وأوضح الشيخ الخثلان أن الله تعالى ذكر الأشهر الحرم ونهى عن ظلم النفس بالمعاصي فيها.

وأضاف على حسابه في منصة إكس، أن الله تعالى قال: " إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم"، مبينا أن الأربعة أشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل هي "ذو القعدة ذو الحجة ومحرم ورجب".

وتابع: فكما أن الحسنة تتضاعف في هذه الأشهر لما جاء حول تعظيم العمل لأجل الزمان والمكان، فإن أيضا السيئة تتعاظم في هذه الشهور أيضا لأجل حرمتها.

وأشار أيضا الشيخ الخثلان إلى أن النهي عن ظلم النفس يشمل جميع أيام السنة ، لكن المعصية في الأشهر الحرم أشد أثماَ، أيضا تتضاعف الحسنات في هذه الأشهر.



