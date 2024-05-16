عندما يغضب الوالد على أبنائه يدعو عليهم فهل يُستجاب له؟ "الفوزان" يوضح

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كشف
الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء، عن حكم غضب الوالدين على أبنائهم والدعاء عليهم.
لا ينبغي أن يدعو الوالد على أبنائهوأوضح
في مقطع فيديو منشور على حسابه في منصة إكس، أنه لا يجوز أن يدعو الوالد على ولده.
وأضاف أنه على الوالدين التحلي بالصبر؛ لأن الأطفال الصغار من عادتهم أن يشقوا على أمهاتهم، فالصبر الصبر وعدم الدعاء عليهم، لأن دعوة الوالد مستجابة.
وشدد على ضرورة عدم الدعاء على الأبناء، لأنه ربما تصدف وقت إجابة فتقع عليهم الدعوة.
الإجابات المختصرة🔺— الشيخ صالح الفوزان (@salihalfawzan) May 15, 2024
الحلقة 827
عندما أغضب على أبنائي أدعو عليهم فهل يُستجاب هذا الدعاء؟
العلامة الشيخ صالح الفوزان#الإجابات_المختصرةhttps://t.co/JvvGetvKW5 pic.twitter.com/2g7sStHGWf