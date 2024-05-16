الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

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عندما يغضب الوالد على أبنائه يدعو عليهم فهل يُستجاب له؟ "الفوزان" يوضح

صالح الفوزان
الشيخ الفوزان
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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن حكم غضب الوالدين على أبنائهم والدعاء عليهم.اضافة اعلان

لا ينبغي أن يدعو الوالد على أبنائه

وأوضح في مقطع فيديو منشور على حسابه في منصة إكس، أنه لا يجوز أن يدعو الوالد على ولده.
وأضاف أنه على الوالدين التحلي بالصبر؛ لأن الأطفال الصغار من عادتهم أن يشقوا على أمهاتهم، فالصبر الصبر وعدم الدعاء عليهم، لأن دعوة الوالد مستجابة.
وشدد على ضرورة عدم الدعاء على الأبناء، لأنه ربما تصدف وقت إجابة فتقع عليهم الدعوة.

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