"وقف الغلسة" لتشجيع الناس على صلاة الفجر.. هل سمعت به من قبل؟

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وثق مقطع فيديو تداولته حسابات عُمانية حالة نادرة لأحد وجوه الوقف والذي يسمى بـ"وقف الغلسة".
وقف الغلسة في سلطنة عمان:
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ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطته عدسة المصور أحمد الهاشمي أن وقف الغلسة هو وقف أوصى الناس به بعد مماتهم.
وأوضح الفيديو أنه كان سابقا يقدم على شكل وجبات مختلفة الأصناف وتقدم مباشرةً بعد صلاة الفجر وذلك لأسباب منها لتشجيع الناس لصلاة الفجر.
أيضا كان يتم توزيعه كقوت يزداد به أصحاب المسجد ليعينهم على الأعمال الشاقة التي يقومون بها في ذلك اليوم.
وهذه العادة لا زالت موجودة في حارة العقر في مسجد المزارعة بولاية نزوى في سلطنة عمان.
يذهب إلى الصلاة حبوا:
وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو رجلا مسنّا في ولاية اسكيشهير بتركيا يأتي إلى المسجد كل يوم لأداء الصلاة حبوا على ركبتيه.
وفي الفيديو، يحبو الرجل حتى يصل إلى مكان يمكنه من أداء الصلاة، بينما يفسح له أحد الأشخاص مكان للجلوس فيه.
وهذا الرجل مثال حي على قوله تعالى "رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه"، فلم تمنعه إعاقته من تلبية النداء، بينما غيره من يستطيع السير على قدميه ولا يؤدي الفرائض.
رجل يصلي بقدم واحدة:
كما أظهر فيديو مشابه، رجلا بقدم واحدة وهو يؤدي الصلاة في المسجد.
ويظهر الفيديو مدى الروح والعزيمة التي يتمتع بهما هذا المصلي الذي لم يتوان لحظات عن الذهاب لتأدية الفرض.
ورغم صعوبة الأمر، فإن الرجل تحامل على نفسه واستخدم عكازا لتأدية الصلاة وهو نموذج يحتذى به بين الشباب.
في الوقت الراهن يتكاسل الكثير من للمسلمين عن أداء الصلاة في المسجد ويصلي بعضهم الصلوات في البيت بل إن الكثيرين لا يؤدون الصلاة على الإطلاق.
وضرب هذا الرجل مثالا في الصبر على المصيبة والألم فقد تحامل على نفسه ليرضي ربه ويفوز بجنة الرحم
وقف الغلسة— الخيمة العُمانية🇴🇲 (@WeatherOmanya) October 12, 2023
هو وقف اوصو الناس به بعد مماتهم
وكان سابقا يقدم على شكل وجبات مختلفة الاصناف وتقدم مباشرةً بعد صلاة الفجر وذلك لأسباب منها لتشجيع الناس لصلاة الفجر وكذلك قوت يزداد به اصحاب المسجد ليعينهم على الاعمال الشاقة التي يقومون بها في ذلك اليوم وهذه العادة لا زالت موجودة في… pic.twitter.com/kDnNBQMBQg