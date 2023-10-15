"وقف الغلسة" لتشجيع الناس على صلاة الفجر.. هل سمعت به من قبل؟

وقف الغلسة في سلطنة عمان: اضافة اعلان



يذهب إلى الصلاة حبوا:



رجل يصلي بقدم واحدة:





هو وقف اوصو الناس به بعد مماتهم

وكان سابقا يقدم على شكل وجبات مختلفة الاصناف وتقدم مباشرةً بعد صلاة الفجر وذلك لأسباب منها لتشجيع الناس لصلاة الفجر وكذلك قوت يزداد به اصحاب المسجد ليعينهم على الاعمال الشاقة التي يقومون بها في ذلك اليوم وهذه العادة لا زالت موجودة في… وقف الغلسةهو وقف اوصو الناس به بعد مماتهموكان سابقا يقدم على شكل وجبات مختلفة الاصناف وتقدم مباشرةً بعد صلاة الفجر وذلك لأسباب منها لتشجيع الناس لصلاة الفجر وكذلك قوت يزداد به اصحاب المسجد ليعينهم على الاعمال الشاقة التي يقومون بها في ذلك اليوم وهذه العادة لا زالت موجودة في… pic.twitter.com/kDnNBQMBQg October 12, 2023

وثق مقطع فيديو تداولته حسابات عُمانية حالة نادرة لأحد وجوه الوقف والذي يسمى بـ"وقف الغلسة".ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطته عدسة المصور أحمد الهاشمي أن وقف الغلسة هو وقف أوصى الناس به بعد مماتهم.وأوضح الفيديو أنه كان سابقا يقدم على شكل وجبات مختلفة الأصناف وتقدم مباشرةً بعد صلاة الفجر وذلك لأسباب منها لتشجيع الناس لصلاة الفجر.أيضا كان يتم توزيعه كقوت يزداد به أصحاب المسجد ليعينهم على الأعمال الشاقة التي يقومون بها في ذلك اليوم.وهذه العادة لا زالت موجودة في حارة العقر في مسجد المزارعة بولاية نزوى في سلطنة عمان.وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو رجلا مسنّا في ولاية اسكيشهير بتركيا يأتي إلى المسجد كل يوم لأداء الصلاة حبوا على ركبتيه.وفي الفيديو، يحبو الرجل حتى يصل إلى مكان يمكنه من أداء الصلاة، بينما يفسح له أحد الأشخاص مكان للجلوس فيه.وهذا الرجل مثال حي على قوله تعالى "رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه"، فلم تمنعه إعاقته من تلبية النداء، بينما غيره من يستطيع السير على قدميه ولا يؤدي الفرائض.كما أظهر فيديو مشابه، رجلا بقدم واحدة وهو يؤدي الصلاة في المسجد.ويظهر الفيديو مدى الروح والعزيمة التي يتمتع بهما هذا المصلي الذي لم يتوان لحظات عن الذهاب لتأدية الفرض.ورغم صعوبة الأمر، فإن الرجل تحامل على نفسه واستخدم عكازا لتأدية الصلاة وهو نموذج يحتذى به بين الشباب.في الوقت الراهن يتكاسل الكثير من للمسلمين عن أداء الصلاة في المسجد ويصلي بعضهم الصلوات في البيت بل إن الكثيرين لا يؤدون الصلاة على الإطلاق.وضرب هذا الرجل مثالا في الصبر على المصيبة والألم فقد تحامل على نفسه ليرضي ربه ويفوز بجنة الرحم