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صحيفة تواصل الالكترونية

الأولى عربيا والسابعة عالميا.. دولة خليجية تحافظ على ترتيبها في جودة الحياة

عمان
سلطنة عمان
أ أ
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لا تزال سلطنة عمان  تحافظ على ترتيبها السابعة عالميا والأولى عربيا في جودة الحياة، حيث يعتمد هذا المؤشر على القوة الشرائية.

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كما يعتمد المؤشر أيضا على الأمان والسكن والمعيشة والسلامة، إضافة إلى الرعاية الصحية.

كما يعتمد على التعليم والتنقل والحياة الاجتماعية، والتعايش والاستقرار، إضافة إلى جودة المناخ والنظافة والتسامح.

صواريخ أمريكية لسلطنة عمان:


وفي سياق آخر أقرت الولايات المتحدة صفقة محتملة لبيع صواريخ تعمل بالتردد اللاسلكي لسلطنة عُمان.


وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء عن  بيان صادر لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، فإن الصفقة تبلغ قيمتها التقديرية 70 مليون دولار.

وكانت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية  قد أعلنت العام الماضي عن موافقة وزارة الخارجية على بيع محتمل لأسلحة المواجهة المشتركة (صواريخ جي.إس.أو.دبليو) ومعدات ذات صلة إلى سلطنة عمان بتكلفة تبلغ 385 مليون دولار.

وجاء الإعلان عن الصفقة في أعقاب إطلاق الولايات المتحدة وسلطنة عمان، أول حوار استراتيجي بينهما دعيا فيه لتمديد هدنة اليمن.

يذكر أن سلطنة عمان دورا تلعب لافتا كوسيط في الأزمة اليمنية، وتدخلت مسقط لإطلاق سراح أمريكيين محتجزين لدى حليفتها طهران التي تشهد علاقاتها مع واشنطن توترا منذ سنوات.

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