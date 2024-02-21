"وعن عمره فيما أفناه".. 3 نصائح تحفظ إهدار وقتك على الهاتف

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الوقت هو أثمن شيء في حياة الإنسان، وسوف يسأل عنه كما جاء في الحديث النبوي :"لا تزول قدما العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه".

ولأجل عدم إهدار الوقت قدم خبرا عدة نصائح لأجل الحفاظ على وقتك وعدم إهداره في تصفح الجوال ومن أهم هذه النصائح:



نصائح لعدم هدر الوقت على الهاتف:



خطوات تفعيل تقنية الأبيض والأسود على أندرويد:



خطوات تحويل هاتفك للأبيض والأسود على آيفون:



1-المنبّه: قم بشراء منبّه فعليّ بدل استخدام منبّه الهاتف لكي تتفادى استعمال الهاتف عندما تستيقظ من النوم : بدلاً من أن تبدأ يومك بتصفح التيك توك مثلا، وتضييع نصف ساعة أو أكثر قبل النهوض من السرير، دع عقلك يتنفس خاصة أنّه في الصباح الباكر.2- الإشعارات: قم أولاً بإيقاف الإشعارات: أنت في منتصف العمل وفجأة تتلقى إشعار سناب شات مثلا فتفقد التركيز، وتضيّع وقتك، وتجد صعوبة في العودة إلى ما كنت تقوم به.3- الأبيض والأسود على هاتفك: النصيحة الأخيرة والأكثر فعالية والتي تستغرق 30 ثانية فقط وستقلل بالفعل من الوقت الذي تقضيه على الشاشة هي تفعيل وضعية الأبيض والأسود على هاتفك.- ادخل إلى إعدادات هاتفك، ثم اضغط على خانة Accessibility- اضغط على خانة الشاشة Display، واختر بعد ذلك خانة الشاشة والنصوص Text and Display- اضغط على اختيار تصحيح الألوان Color correction- اختتم الإجراءات باختيار وضعية الأبيض والأسود Grayscale- ادخل إلى إعدادات هاتف آيفون، ثم قم بالضغط على اختيار Accessibility- اختر من القائمة الظاهرة أمامك اختيار الشاشة وحجم النصوص Display & Text Size- ابحث عن اختيار ترشيد الألوان Color Filters ، الذي باختيارك له يتحول هاتفك للأبيض والأسود.بفضل هذه الطريقة ، تنخفض ساعات تصفّح مواقع التواصل على الهاتف لأنّ رؤية الصور بالأبيض والأسود تحفز الدماغ بشكل أقل. وبذلك تصبح أقل انجذابًا لهاتفك.