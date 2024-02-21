الأربعاء، 11 شعبان 1445 ، 21 فبراير 2024

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أول نحال عربي.. مواطن يرتدي عباءة من النحل ويحقق رقمًا قياسيًا

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كأول نحال عربي حقق المواطن "زهير فطاني" رقما قياسيا، وذلك بعد ارتدائه عباءة من النحل.

مواطن يرتدي عباءة من النحل:اضافة اعلان

وأوضح "فطاني" وهو موظف خلال لقائه مع "العربية" أنه قضى معظم وقته مع النحل والسعي للدخول لموسوعة غينيس بأكبر عباءة من النحل.
وأكد في حديثه:" أنا أول نحال عربي يجمع النحل لمحاولات كسر رقم قياسي في موسوعة غينيس بارتداء أثقل عباءة من النحل".
وتابع قائلا: " أنا عضو مجلس إدارة جمعية النحالين بمكة المكرمة وكنت أعمل بأرامكو لمدة 35 عاما وتقاعدت قبل 3 سنوات".
كما نوه أنه مارس هواية تربية النحل وكنت أتعلم ولازالت أتعلم عن منتجات النحل، وأنه يوجد لديه منحل في جدة.
وأوضح أيضا أنه منحله يعتبر نموذجيا ويزوره جروبات سياحية وعوائل ومدارس ويتعلمون كيفية استخدام منتجات العسل.
تغذية النحل:
وفي وقت سابق كشف الإرشاد الزراعي عن الأمور الواجب مراعاتها عند تربية النحل، مشددا على ضرورة الالتزام بها.

من الأمور الواجب مراعتها في تربية النحل ما يلي:

1- عدم استخدام أو إضافة أي مواد غير مخصصة لتغذية النحل لتنشيط الطوائف أو لعلاج الأمراض داخل أو خارج الخلايا.
2- عدم استخدام أو إضافة أي مواد مسجلة لتغذية النحل أثناء فترة التزهير وفرز العسل.

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