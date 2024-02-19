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لأول مرة.. ظهور القط الرملي في محمية الوعول

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نشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على حسابه في منصة "إكس" صورا توثق ظهور القط الرملي لأول مرة في محمية الوعول.

ظهور القط الرملي:اضافة اعلان

وكتب المركز على حسابه قائلا :"ظهور يترجم جهود الحماية والمحافظة على الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وإعادة تأهيل النظم البيئية".

موطن القط الرملي:

ويتواجد قط الرمال في المناطق الصحراوية الرملية والحجرية، ويميل للعيش في مناطق التضاريس المتعرّجة التي تنتشر فيها النباتات.
 ويأوي خلال النهار إلى الجحور وبذلك يتفادى درجات الحرارة المرتفعة ويحافظ على رطوبة جسمه وعدم الإحساس بالعطش أو الجوع.

غذاء القط الرملي:

يتغذّى على القوارض الصغيرة، السحالي، والثعابين ويصطاد فرائسه ليلاً حيث تكون لديه مقدرة على الرؤية الكاملة في الظلام.
 ويمكن أن يعيش دون مياه إذ يحصل على كل السوائل التي يحتاجها من فريسته.
وتلد الأنثى في الجحور أو الشقوق الصخرية مرة واحدة وأحياناً مرتين في السنة بعد فترة حمل تتراوح من 59 إلى 68 يوماً، وتنجب 3-4 صغيراً. 
ويكون الصغار غير قادرين على الرؤية لمدة 10 أيام، لكنهم يبدؤون الاعتماد على أنفسهم في صيد الفرائس بعد ثلاثة أو أربعة شهور.

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