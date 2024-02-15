الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

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لديه متجر إلكتروني.. كيف يتمكن من البيع دون الوقوع في المحظور الشرعي؟

سعد الخثلان
سعد الخثلان
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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال من شخص يقول :"لدي متجر إلكتروني كيف أتمكن من البيع من غير أن أقع في المحظور الشرعي؟".اضافة اعلان

حكم البيع من خلال متجر إلكتروني:

وأوضح الشيخ الخثلان أن المحظور الشرعي الذي يقع فيه كثيرون ممن تعاملون بالتجارة الإلكترونية هو "بيع ما لا يملك"، لأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك.
وأضاف أن الصحابي حكيم بن حزام قال للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله إن الرجل يأتيني ويطلب مني الشيء وليس عندي، فأبيعه وأذهب وآتي به له"، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تبع ما ليس عندك".
ونبه الشيخ الخثلان أن الخروج من هذا المحظور في المتاجر الإلكترونية أن يبين صاحب المتجر أنه وكيل للمشتري من خلال أجرة، وأنه يشتري له السلعة من الأسواق العالمية كوكيل وله أجرة في ذلك، من خلال إعلامه بطريقة سهلة وميسرة.

حكم جمعيات الموظفين:

كما أجاب الشيخ الخثلان على سؤال، حول جمعيات الموظفين، وهل هي داخلة في القرض الذي يجر منفعة أم لا.
وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته في برنامج "الجواب الكافي" على قناة المجد يقول فيه صاحبه :" هل ما يسمى بجمعيات الموظفين داخلة في القرض الذي يجر منفعة؟".
وأوضح الخثلان أن ذلك لا بأس به، وفق ما أصدرته هيئة كبار العلماء من قرار بجوازها، لأن كل موظف لا يأخذ إلا بقدر ما يدفع فليس فيها زيادة.
ونوه أن ذلك من باب التيسير على الناش في أحوالهم ومعيشتهم، لما فيه من بديل للمحتاجين لمبالغ كبيرة ولا يجدون من يقرضهم أو يمولهم.

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