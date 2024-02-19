الإثنين، 09 شعبان 1445 ، 19 فبراير 2024

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وصل مبلغا قياسيا.. حراج على "قدر قديم" في سوق الزل بالرياض

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حراج
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو، يوثق حراجا على "قدر قديم" في سوق الزل بالرياض.

حراج بسوق الزل في الرياض:

وبحسب ما تم تداوله فقد وقع ذلك  بحضور عدد من المتسوقين، حيث افتتح متعهد المزادات الشهير في سوق الزل "شلقم"، المزاد على القدر بـ1550 ريال.اضافة اعلان
وعقب افتتاح الجراج وصل سعر القدر القديم إلى مبلغ غير متوقع، حيث وصل سعره النهائي لـ3600 ريال.
يذكر أن المزاد العلني في سوق الزل يقام باستمرار على القطع النادرة، والتي يحرص الكثيرون على شرائها.

خروف يصل سعره 400 ألف ريال:

وقبل شهور تداول نشطاء على منصة "إكس"، مقطع فيديو، يوثق بيع خروف في مزاد علني بمبلغ 400 ألف ريال.
ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله، شخصا يحرج على الخروف "استراحة محارب"، منوها أن السوم على الخروف وصل إلى 400 ألف  ريال، وذلك بعد سؤال أحد الحاضرين له.

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