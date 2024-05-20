المواظبة على الاستحمام صباحا.. ما علاقته بفقدان الوزن؟

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يواظب الكثيرون على الاستحمام عقب الاستيقاظ صباحا، لاستعادة النشاط والشعور بالحيوية مع استقبال يوم جديد.



فوائد الاستحمام صباحا:



موقع ويب طب ذكر العديد من الفوائد حال المواظبة على الاستحمام يوميا كل صباح، والتي من أهمها:1-التخلص من سموم الجسم: أثناء النوم يتم التخلص من العديد من سموم الجسم من خلال العرق، لذا يساعد الاستحمام في الصباح على غسلها والتخلص منها.2- إرخاء العضلات: يمكن أن يساعد الاستحمام صباحًا بسهولة في تخفيف آلام العضلات وإرخاء جسمك، مما يجعلك تشعر براحة أكثر عند بدء يومك.3- المساهمة ببناء روتين صباحي : القيام ببناء روتين يومي صباحي يعد من الأمور الهامة والتي تساعدك في تنظيم أمورك من أجل البدء باليوم بنشاط.4- التخفيف من التوتر: الاستحمام صباحًا وبالأخص بالماء البارد من شأنه أن يساعد في التقليل من التوتر والتخلص منه.والتفسير العلمي وراء ذلك أن الاستحمام بالماء البارد قد يعمل على خفض مستويات حمض اليوريك.كما يضمن الاستحمام الصباحي حصول الجسم والدماغ على الأكسجين بشكل كافي، مما يعمل على تعزيز الشعور الجيد والتخلص من التوتر.5- المساعدة في فقدان الوزن: الانتظام في الاستحمام الصباحي من شأنه أن يساعد في فقدان الوزن، لعل المعلومة تبدو غريبة لكن إليك التفسير.والمقصود هنا الاستحمام الصباحي بالماء البارد، والذي يعمل على تحفيز عملية حرق الدهون وتسريعها، الأمر الذي قد ينتج عنه فقدان الوزن مع مرور الوقت.6- تحسين صحة البشرة والشعر: للاستحمام بشكل عام تأثير إيجابي للغاية على صحة البشرة، فهو يعمل على تنظيفها وفتح مسامتها، مما يزيد من نضارتها، بالإضافة إلى العمل على موازنة زيوت البشرة الطبيعية وتخفيف حب الشباب.كما يساعد الاستحمام الصباحي على محاربة دهنية الشعر وفروة الرأس، إذ يعمل الماء على تنظيف الشعر والتحسين من صحته.7- تحسين الدورة الدموية في الجسم: يساعد في تحسين تدفق الدورة الدموية في الجسم، إذ يتسبب الماء الجاري في اندفاع الدم وتدفقه إلى سطح الجلد.