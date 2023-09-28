مغامر بالمملكة يجالس الذئاب ويكشف تفاصيل مثيرة

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في واقعة نادرة الحدوث، تمكن المغامر "رائد العريمة"، من النجاح في مجالسة الذئاب وإطعامها، جون أن تصيبه بمكروه.





مواطن يجالس الذئاب: اضافة اعلان



ونجح العريمة، في إثبات عكس ما يتم تداوله عن الذئاب، وأنه يستحيل مجالستها أو الاقتراب منها.وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، علاقة غريبة تجمع بين العريمة والذئاب، والذي وثق مقتطفات من حياته اليومية عبر مواقع التواصل ، حيث يهدف بذلك إلى تغيير صورة الذئاب في أذهان الناس.وقام المغامر بضع يده بين فكيها، من دون أن يتعرض لأي أذى، قام المغامر السعودي بمجالستها وإطعامها.وكان المغامر قد بدأ حبه للحياة البرية منذ صغره، حيث قرر أن يصبح صديق الذئاب بسبب ما تتمتع به من مواصفات حميدة، كالذكاء والشجاعة.وقد تمكن المغامر رائد العريمة من مرافقة الذئاب، حيث أصبح يرعاها في منزله حتى تبلغ من العمر أربعة أشهر.وتابع قائلا: "يتجلى جمال الذئاب في عيونها المكحولة، وتركيبة ملامحها، وكثافة صوفها في فصل الشتاء".وتعد هواية ترويض الحيوانات المفترسة من الهوايات التي لا تخلو من المخاطر، لكن ذلك لم يمنع العريمة من تحقيق شغفه، حتى جالس الذئاب.