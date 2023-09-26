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محببة للجميع.. أسهل طريقة لتناول قهوتك المفضلة بدون سكر

قهوة
قهوة
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ربما يجد البعض صعوبة في العثور على نوع المُحَلي المناسب للقهوة، حيث لا يرغب البعض في استخدام السكر المكرر أو البدائل.

موقع "تيستيغ تيبول" قدم نصيحة لطريقة "بسيطة وطبيعية لأجل تحلية القهوة، وذلك بإضافة الفاكهة.اضافة اعلان


طريقة لإعداد القهوة بدون سكر:

تعتبر الطريقة المثلى لتحلية قهوتك بالفاكهة هي استخدام عصير الفاكهة، وما عليك سوى سكب العصير حسب المذاق مثلما تفعل مع أي شراب.

ولأجل الحصول على أعلى درجات النكهة، قم بخلط قطع الفواكه كاملة في قاع الكوب، أوضع بيوريه الفاكهة.

وبعض الفواكه تتناسب مع نوع القهوة أكثر من غيرها، وعلى سبيل المثال، قد تتطلب القهوة الكولومبية رشة من عصير البرتقال لإبراز نكهة الحمضيات.

في حين أن القهوة الإثيوبية قد تحتاج إلى التوت لإبراز حلاوتها.

كما يمكنك تحضير القهوة المثلجة مع الأناناس في الصيف، وإضافة التفاح والقرفة للقهوة في الخريف. 

والخلاصة هي إضافة الفواكه التي تساعد على إبراز نكهة قهوتك، حتى تحصل على قهوة ليست فقط أكثر حلاوة، ولكن أيضا شيقة وممتعة.

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