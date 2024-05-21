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يستثمرون أموال والدهم في الأسهم لإخراج أضحية عنه سنويا.. ما صحة ذلك؟

سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
أ أ
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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال بشأن استثمار الأبناء أسهم لوالدهم لأجل إخراج الأضحية عنه.

إخراج الأبناء الأضحية سنويا عن والدهم:اضافة اعلان

وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته في برنامج "يستفتونك"، عبر قناة الرسالة يقول فيه صاحبه : "توفي وأوصى بأضحية سنوية عنه.. هل يجوز للأبناء استثمار أموال والدهم في الأسهم لشراء الأضحية سنويًا؟".
وأوضح الشيخ الخثلان أنه يجب ولا الالتزام بما أوصى به صاحب المال، بحيث لو أوصى أن يضحى عنه عن كل عام يضحّى عنه كل عام.
ونبه الشيخ الخثلان أن الأبناء لو استثمروا الأموال لأجل إخراج الأضحية عن والدهم سنويا كما أوصى فلا بأس بذلك، لكن يجب ألا يستثمروها في شيء مرتفع المخاطر، مبينا أن الاستثمار في الأسهم من المعروف أنه مرتفع المخاطر.

آداب الأضحية:

هناك آداب يُفضل اتباعها في التعامل مع الأضحية ومن أهمها:
1- حضور المضحي عند ذبح الأضحية.
2- أكل المضحي من أضحيته.
3- الإهداء إلى الأقارب والجيران.
4- التصدّق على المحتاجين.
5- الدعاء إلى الله بالتقبل.

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